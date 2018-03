Slovák způsobil nehodu, po které zemřela holčička (†9) i babička: Soudce mu dal nepochopitelný trest

Soud vyměřil obžalovanému trest 2,5 roku s podmíněným odkladem na pět let. Nehoda se stala 6. srpna 2016 nedaleko Mostů u Jablunkova na hlavním tahu spojujícím Ostravu se Slovenskem. Slovák se vracel domů, babička s vnoučaty jela od slovenské hranice. Petr Č. překročil povolenou rychlost, v silném dešti jel okolo 100 kilometrů v hodině. Dostal smyk, narazil do svodidel a přejel do protisměru, kde se srazil s autem Škoda, v němž jela čtyřiašedesátiletá řidička se dvěma dětmi.

Státní zástupce navrhoval nepodmíněný trest vězení. Podle něj je Petr Č. silniční pirát. V kartě řidiče na Slovensku má totiž 25 záznamů, z toho 16 za vysokou rychlost. Navíc byl za překročení rychlosti pokutován i několik měsíců po tragické nehodě. „Takové jednání hraničí se silničním pirátstvím. Obžalovaný má výrazné sklony k řidičské nekázni,“ uvedl žalobce. „Nebylo rozhodnuto v souladu s mým návrhem. Zvažuji odvolání,“ řekl později státní zástupce ČTK.

Vozíčkářka Hedvika (†40) vjela pod kamion: Máma dvou chlapců byla na cestě do školky

Soudce při zdůvodnění rozsudku uvedl, že senát o nepodmíněném trestu uvažoval. „Bylo to hodně na hraně. Dlouho jsme debatovali o tom, jaký trest zvolit,“ řekl. Dodal, že podmíněný trest zvolil senát i s ohledem na rodinu odsouzeného. Jeho manželka je na mateřské dovolené a vychovávají dvě děti. „Jedna rodina už je zničená. Nechtěli jsme ničit druhou,“ uvedl soudce.

Obžalovaný před soudem prohlásil, že nese morální, ale nikoliv právní odpovědnost za nehodu. Odmítl, že porušil dopravní předpisy. To podle předsedy senátu nebylo šťastné. „Nepřistoupil jste dobrým směrem k obhajobě. Nebyla zvolena citlivě. Musíte si být vědom, že jste nehodu zavinil. Očekával bych více úcty k pozůstalým a pokory,“ vytkl Petrovi Č. předseda senátu.