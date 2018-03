Kuciak se před smrtí svěřil tchyni: Věděl, že ho sledují!

Na pátek 2. března, den kdy zavražděnou Martinku Kušnírovou rodina pohřbila, měla mladá žena už dlouho plány. Podle magazínu Ego! měla jít mladá archeoložka na matriku kvůli vyřizování svatby. S Jánem se měli brát na začátku května. Ve svatebních šatech ji nakonec pochovali.

„Měl s ní přijet i Janko a někde na východním Slovensku pobíhat. Když jsem se ptala, zda to souvisí s jeho prací, říkala mi, že teď si nepopovídáme, protože oba dva mají dojem, že jsou odposloucháváni,“ popsala Martinky matka Zlata Kušnírová.

O nastávajícího zetě měla strach – věděla, čím se během své práce investigativního novináře zabývá a tušila, že by mu mohlo hrozit nebezpečí. „Dávej na sebe pozor, říkala jsem Jankovi. Mami, nic se nemůže stát, koukáš moc často na kriminálky, smála se mi Martinka. Ona byla zasvěcená do mnoha věcí, které on dělal, a možná proto odstranili i ji,“ dodala.

Martinu i Jána našli policisté v neděli 25. února zastřelené v jejich domě ve Veľké Mači. Policisté i blízcí obou zavražděných věří, že snoubenci byli zabiti kvůli Jánově práci – v novém článku měl odhalit propojení mezi italskou mafií a slovenskou vládou.