Vozíčkářka Hedvika (†40) vjela pod kamion: Máma dvou chlapců byla na cestě do školky

Tragicky skončila středeční nehoda v Olešce pro mladou vozíčkářku. Hedvika H. (†40) se svým vozem přejela z neznámých příčin do protisměru, kde se čelně střetla s kamionem. Neštěstí je o to větší, že po sobě zanechala dva malé chlapce (6 a 4).

Skutečně pohnutý osud měla mladá žena z Olešky na Praze-východ. Před lety Hedviku H. (†40) na vozíček upoutala vážná nehoda, to ji ale nezastavilo, aby si dál neužívala života. Před několika lety například vystoupala s kamarády na Mont Blanc.

„Znal jsem Hedviku osobně. Byla to moc hodná žena,“ řekl serveru TN.cz starosta Olešky Jaroslav Vedral. Tragédie je o to větší, že Hedvika po sobě doma zanechala dva malé chlapce (4 a 6), kteří před nedávnem oslavili narozeniny. Právě před nehodou pro děti jela do školky.

Tragická nehoda u Prahy: Žena nepřežila srážku s náklaďákem

„Matku už jim nikdo nenahradí. Mají ale tatínka a prarodiče,“ uvedl Vedral. Osud dvou osiřelých dětí není lhostejný ani rodinným známým a sousedům z obce, kde rodina žije a zajímají se, jak by jim mohli pomoci. Sám Vedral uznal, že pokud bude rodina souhlasit, zřídí obec transparentní účet.

Ke smrtelné nehodě došlo ve středu kolem poledne. Hedvika ve svém volkswagenu jela ve směru na Prahu, ale z neznámých příčin přejela do protisměru, kde se střetla s nákladním vozidlem. „Utrpěla zranění, kterým podlehla,“ dodala policejní mluvčí Martina Fejfarová.