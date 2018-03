Lékař (80) v BMW zabil dvě ženy: Jeho syn poslanec promluvil

Syn 80letého lékaře z Komárna Tibor Bastrnák se o celé nehodě dozvěděl v zahraničí. „Jsem úplně v šoku. Soucítím s rodinami nebohých žen, je mi to velmi líto, upřímně jsem z toho zdrcený. Je to hrozné,“ reagoval poslanec Bastrnák pro Nový Čas.

Dlouholetý lékař

Sándor Bastrnák je přitom podle místních velmi známý muž. Ordinaci má v obci Pribeta nedaleko Komárna. Zpráva o nehodě a smrti dvou žen se začala šířit jako lavina. „Jel určitě do ambulance, ordinuje totiž vždy od sedmé ráno. Málokdy jezdil autem, využíval především autobus. Je nám to všem líto, co se stalo,“ prozradila pro Nový Čas žena z obce, ve které lékař ordinoval.

Nehoda se stala okolo šesté hodiny ranní. „Osmdesátiletý řidič osobního vozidla BMW X3 z doposud nezjištěných příčin srazil na přechodu pro chodce dvě ženy. Ty byly převezeny s těžkými zraněními do místní nemocnice, kde bohužel svému stavu podlehly. Zkouška na alkohol byla negativní,“ řekla k případu policejní mluvčí Božena Bruchterová.

Vážnější zkoušky pro seniory

Lidé se v diskusích shodují na přísnějších zkouškách pro seniory za volantem. „Nechápu, kdo mu z rodiny ještě dovolil řídit, navíc takové silné auto,“ řekla diskutérka Dodina. K ní se houfně připojují i další. „Proč nejsou testy, ke kterým by senioři docházeli co půl roku, bez ohledu na to, jak se oni sami cítí,“ napsal Ján K.