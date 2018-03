Opilý muž v Jirkově brutálně zbil nemohoucí matku (81): Nechal ji zkrvavenou na chodbě

Měl se starat o svoji mámu (81) upoutanou na vozík, její povedený synek (59) se ale opil a bezmocnou ženu zbil do bezvědomí. V bytě v Jirkově na Chomutovsku se odehrálo děsivé drama.

„Vzala ho k sobě bydlet, že se o ni bude starat,“ začíná vyprávět muž z domu, kde stařenka žije. Podle jiných sousedů ale pil, utrácel za alkohol i její peníze, a matka mu to vyčítala. Proto ji údajně napadl.

Policii přivolali lidé z domu, kteří slyšeli křik. „Vypadalo to, že to paní ani nepřežije. Ležela celá zkrvavená na chodbě, když přijeli záchranáři,“ popsal včera sobotní událost soused.

„Ženu jsme odváželi v bezvědomí do nemocnice. Byla těžce zraněná,“ potvrdil mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Útočník po činu nadýchal skoro tři promile a byl obviněn z pokusu o vraždu. „Obviněný je stíhán vazebně. Hrozí mu od deseti do osmnácti let vězení,“ sdělila policejní mluvčí Alena Bartošová.