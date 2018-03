Lékař (80) v BMW srazil na přechodu dvě ženy! Obě zemřely

Tragédie se stala krátce po šesté hodině ranní. Osmdesátiletý řidič zřejmě ženy na přechodu absolutně neviděl. Náraz musel být silný. Ženy (†44, †60) byly převezeny do místní nemocnice, kde zraněním bohužel podlehly.

Za volantem neměl co dělat

„Řidič ženy srazil z doposud neznámých příčin. Prosíme svědky, aby se nám ozvali,“ vyjádřila se stroze mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Nitře, Božena Bruchterová.

Lidé na sociálních sítích však volají po spravedlnosti. Ačkoliv řidič nebyl pod vlivem alkoholu, vlna kritiky nabrala neuvěřitelných obrátek. Většina diskutujících se shoduje, že „děda“, jak ho nazývají, neměl za volantem tak silného auta co dělat.

„Proč řídil v tomhle věku, v tomhle věku, by měl dělat řidičák každý měsíc,“ řekla diskutující Vica K. a ostatní její slova jen potvrzují: „Od 55 let by lidé měli chodit minimálně na půlroční přezkoušení a zdravotní prohlídky,“ napsal naštvaný Denis L.