Chlubí se zabitím mafiánského bosse, teď zmlátil manželku Ivetu a hodil ji lvovi? I se synem skončil v cele

Spis o brutálně zbité ženě, která skončila s tygrem v kleci, se dostal na prokuraturu, která zpracovala návrh na vazbu. Na vystrašenou ženu údajně ve vlastním domě zaútočil manžel a její nevlastní syn. Oba dva nyní čekají v policejní cele na rozhodnutí soudce, který rozhodne, co s nimi bude dál.

K případu útoku na manželku Lehela H. na statku v městské části Dunajské Stredy Čófta, o kterém informoval portál parameter.sk, se vyjádřila i policie. „Oba muže vyšetřovatel obvinil ze zločinu ublížení na zdraví a přečinu nebezpečného vyhrožování, kterého se dopustili na 42leté ženě,“ řekla TV JOJ policejní mluvčí Martina Kredatusová. Ficova Mária na schůzce s Merkelovou. Němci byli ostře proti: Věděli o vazbách na mafii?

Obvinění přišla těžce zraněná manželka podat na policii pěšky. Protože měl Lehel blízko k dunajskostredské mafii a netají se tím, že osobně zastřelil Ľudovíta Sátora, bosse tamějšího podsvětí, museli jít policajti na jistotu. Do pondělí se čekalo na příkaz soudce o domovní prohlídce i na zadržení otce se synem.

Zbitou Ivetu po převozu do nemocnice hlídá policie. „Už se to stalo vícekrát, bylo to tak, že se rozvedou, potom to stáhla, bylo to i tak, že tu žadonil, aby ho nenechala,“ řekla televizi matka napadené ženy. Po násilí to nyní zašlo ještě dál, manželka skončila v kleci 200 kg vážícího lva. Utajovaná komunikace zavražděného Kuciaka: Česká novinářka pod ochranou odhalila jeho práci

Až na protest dcery zraněnou Ivetu odvezli před dům jejích rodičů. „Ta zranění jí nezpůsobil lev, dali ji do klece a on si k ní lehl, aby ji chránil,“ říká matka zbité ženy. Obviněný Lehel H. měl svou ženu napadat již v minulosti. Soud přesto svěřil do péče jejich čtyři děti právě jemu.