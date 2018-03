Kajínek chce očistit svoje jméno a žádá obnovení procesu. Nikoho jsem nezabil, říká

Jiří Kajínek chce očistit své jméno. Muž odsouzený za dvojnásobnou vraždu, který si loni v květnu vysloužil prezidentskou milost, touží po obnovení procesu. Návrh chce podat co nejdříve prostřednictvím právního zástupce Jana Černého.

Kajínek byl odsouzen v červnu 1998 na doživotí za dvojnásobnou vraždu. Podnikatele Štefana Jandu a jeho bodyguarda měl zavraždit o pět let dříve v Plzni poblíž borské věznice. Za své údajné činy dostal původně doživotní trest.

Chci to dokázat!

„To, že jsem na svobodě, je jedna věc, ale pořád je to o tom, že se do mě někdo neustále opírá, že jsem to udělal, když jsem byl odsouzený. Ano, jsem pořád odsouzený, tak je dobré s tím něco udělat. Moje ambice je taková, že klidně za měsíc, dva nebo za půl roku se budu snažit dokázat, že jsem ve vězení být neměl,“ řekl pro TV Prima Jiří Kajínek.

Kajínek má cestu na Hrad volnou: Může kandidovat, potvrdil právník

Jak sdělil server iDnes.cz, o obnovu procesu se Kajínek snažil již několikrát, pokaždé však neúspěšně. Jeho žádost o obnovu procesu zamítl Vrchní soud i Ústavní soud. Prezident Miloš Zeman svůj krok vysvětlil tím, že v Kajínkově případu jsou nejasnosti a že si už odseděl 23 let.

Kajínek prezidentem

Vinu nikdy nepřiznal a policii dlouhodobě obviňuje z vykonstruovaného procesu a soudy z předpojatosti. V Česku se díky medializaci svého příběhu stal celebritou. Od svého propuštění pořádá besedy s občany. Mnozí občasné chtějí, aby v příštích prezidentských volbách kandidoval na prezidenta. Jiří Kajínek jejich přání rozhodně nehází za hlavu.