Další útok ve škole: Muž v Nizozemsku na školáky zaútočil noži, žáci se nedali!

Mnoho studentů se v době útoku nacházelo na dvoře školy. V době útoku si většina užívala obědové pauzy. V tom přiběhl útočník, který na ně začal křičet. „Všichni vypadněte, nebo vás pobodám.“

Útočníka ze dvora školy vyhnala skupinka zhruba dvaceti studentů. Muž se dal na útěk. Celý incident přitom natáčel svědek události z bytu naproti škole. Během pár chvil byla celá škola vyklizena. „Ano, jsem v pořádku,“ křičel na ulici chlapec do telefonu.

Útočník je v okolí dobře znám. Údajně často přespává na ulici, přímo za školou, ačkoliv nedaleko vlastní byt. „Je to můj přítel. Znám ho spoustu let. Má problémy s pitím, to vím. Také vím, že ho skupina školáků napadá, uráží a obtěžuje již několik měsíců,“ řekla pro nizozemský deník Ad.nl jeho kamarádka. Muž je prý často vystavován útokům místních studentů. „Zpočátku to byly útoky slovní, poté přešli k fyzickým atakům,“ dodala jeho kamarádka.

Obyvatelé domu Diamant, který stojí naproti škole, se vyjádřili, že se školou a jejími studenty je neustálý problém. Mnozí z nich již několik měsíců tyranizují okolí. Podle obyvatelky Treisie muž jednoduše nevydržel dlouhotrvající šikanu a praskly mu nervy. „Bylo načase, aby se něco takového takhle pokazilo. Jsem vděčná, že se nikomu nic nestalo, ale s tou školou je již potřeba něco dělat,“ řekla Treisie.

K internetové diskusi přispěla další z nájemnic domu Diamant: „Bydlela jsem tam rok a půl. Okolo školy jsem se neodvážila projít jinak než se psem. Nadávali mi, že jsem k***a, jen co jsem vyšla z domu.“ Škola odmítla případ jakkoliv komentovat. Svým žákům poskytla psychologickou poradnu.

Přivolaní strážci zákona muže dopadli jen pár minut poté v jeho nedalekém bytě. Vyšetřování je teprve v počátcích. Informace, zdali je obviněný, zatím nejsou známy.