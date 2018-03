Simona (18) ubodala po hádce svého bývalého: Bylo to kvůli sexu, tvrdí sousedé

Simona vraždila na ubytovně u železničního uzlu v Suchdole nad Odrou. S Václavem si nejdřív notně popili a podle místních následně začali řešit vzájemné nevyřízené spory. Následoval útok nožem tak razantní, že Václav nepřežil.

„Kdo ví, co se tam stalo. Oni spolu chodili, to už ale dřív. Mohli se v ubytovně sejít kvůli sexu, oba dosti popili. Václav byl zpiťar, navíc na ženské, ono se jí to nemuselo líbit… Každopádně to dopadlo, jak to dopadlo,“ hořekoval jeden z místních. Dobrotu nedělal údajně ani věkový rozdíl partnerů. „Jak má chlap skoro o dvacet let více, je to jedině o sexu, o čem by si tak asi mohli povídat,“ říká další, který nechce sdělit své jméno.

Žalobce Vít Legerský odmítl tyto informace komentovat, protože je trestní řízení na začátku. „Můžu potvrdit pouze to, že osmnáctiletá žena měla úmyslně usmrtit sedmatřicetiletého muže. Měla při tom použít bodno-řezný nástroj. Měla tak učinit ve zcela nepřiměřené reakci na určité dění,“ potvrdil žalobce Legerský. K vraždě se Simona přiznala.

Zůstala ve vazbě

Novojičínský soud rozhodoval ve středu o uvalení vazby na Simonu. Hrozí ji až 18 let vězení. Po více než dvě hodiny trvajícím jednání Simonu soud odpoledne ve vazbě ponechal. „Panovaly obavy, že by se po propuštění na svobodu trestnímu řízení vyhýbala,“ řekl žalobce Vít Legerský.