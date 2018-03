Roman (†39) zemřel na dovolené v Egyptě: Mrazivá předpověď před smrtí

Roman (39) 24. února odletěl se svojí rodinou do Hurghady. Brzy na to zemřel po té, co se u něj objevily problémy s dýchaním. Dva dny před smrtí si na sociální síti vystřelil z místního stejnokroje: „Osvítil mě Alláh, takže už tu zůstanu!“. Netušil, jak blízko byl pravdě.