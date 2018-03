Kamarádi mrtvého otužilce truchlí! Matúš byl nejhodnější člověk, pomáhal i v Barmě

Sdružení Ledoví medvědi se setkává již několikátým rokem, aby svá těla vystavili extrémním teplotám. Otužování milovali. Jinak tomu nebylo ani při nedělním setkání. Pár minut před koncem ledového dýchánku se Matúš ponořil pod led. Kvůli zakalené vodě nenašel cestu ven.

Otužilec Matúš (†34) se utopil pod ledem: V zakalené vodě nenašel vysekaný otvor

Nebylo mu pomoci

Další otužilci muže pod ledem viděli a jali se okamžitě vysekávat další díru, kterou by mohl vyplavat, to už však sportovec klesal ke dnu. Ani hasiči, kteří muže během pěti minut vytáhli, letecký transport do nemocnice a veškerá péče muži nepomohli. Po pár hodinách zemřel.

Pod bruslařem (38) na Orlíku se propadl led, ani druhý den ho nenašli

Podnikatel a IT technik z Bratislavy kvůli své lásce k extrémnímu otužování zaplatil životem. Jeho přátelé jsou incidentem zdrceni. Lidé na sociálních sítích nechávají dojemné vzkazy. „Poznala jsem ho jako velkého motivátora, člověka, který přednášel na různých workshopech a konferencích,“ napsala kamarádka Monika.

Moravští otužilci vědí své: Na Štěpána do plavek a bez okolků vzhůru do chladné Dyje

Pomáhal i v zahraničí

„Matúša jsem poznal na horách. Vždy se každému snažil pomoci. Upozorňoval na nekalosti. Pořádal různá setkání, aby na nich upozorňoval na příkoří v Barmě, sbíral oblečení pro lidi v nouzi, pomáhal i finančně. Záleželo mu na tom, aby lidi okolo něj byli šťastní,“ řekl kamarád Paľo.

Matúš zde zanechal rodinu, přátele, ale i spoustu načatých projektů, na kterých se podílel nejen na Slovensku, ale i v zahraničí.