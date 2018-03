Jak šel čas s Terezou: Z dělnice až po pašeračku heroinu v Pákistánu.

Tereza si za svůj zatím krátký život prošla poměrně širokým spektrem zkušeností. Z církevního gymnázia odešla pracovat k výrobní lince, zjistila ale, že to neodpovídá jejím představám a začala úplně jiný život. Věnovala se modelingu a údajně i eskortu. Teď skončila kvůli pašování heroinu v pákistánském vězení. A to ji patrně hodně poznamenalo.

Bývala to obyčejná holka, dost hezká na to, abyste si jí všimli na ulici, nijak extrémně ale nevyčuhovala. Chvíli chodila na církevní gymnázium, její prospěch ale nebyl nejlepší a tak šla rovnou do práce. Zaměstnali ji u pásu jako pracovnici výrobní linky. Ani tam se jí ale nelíbilo.

Později se začala živit „modelingem“. Nechala si údajně vylepšit prsa a podle její kamarádky Simony s ní párkrát pracovala i ve Švýcarsku jako exkluzivní eskort. Z nevinné dívky z Uherského Hradiště se tak stala modelka s dlouhými nehty a prodlouženými blond vlasy, která nosila jen oblečení světových značek.

Ale to jen do chvíle, než ji v lednu zadrželi celníci na letišti v Pákistánu s kufrem plným drog. Zavazadlo ukrývalo devět kilogramů heroinu. Tereza putovala do vazby a nyní čeká, jak soud rozhodne o tom, čeho se vlastně dopustila.

Za ty tři měsíce ve vězení se pořádně změnila. Ještě na videu z konce ledna vypadá podobně jako na fotkách ze zadržení – štíhlá, blond a tak trošku zoufalá z celé situace.

To se ale změnilo začátkem března, kdy se objevily nové záběry – Tereza má na sobě tradiční oblečení místních žen a nešetří úsměvy. Navíc to vypadá, že se pořádně zakulatila. Vězeňská strava, která podle jejího právníka sestává zejména z chleba, jí asi chutná.

