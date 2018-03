Nové video Terezy z Pákistánu: Zakulacená pašeračka se řehtala do kamery!

V pákistánských médiích se objevilo nové video s Terezou H. (21), která byla zadržena v lednu v Pákistánu s kufrem plným drog. Minulý týden začal soud o vině a trestu a ačkoliv se zde kvůli absenci soudce nic nevyřešilo, Tereza se na nových záběrech široce usmívá a dokonce to vypadá, že se ve vězení zakulatila!

Tereze hrozí v Pákistánu až doživotní trest za pašování heroinu, přesto se na novém videu usmívá na všechny strany! Není, jasné kdy byly záběry pořízeny, je ale pravděpodobné, že jde o Terezin příchod k sobotnímu soudu.

Ten měl rozhodovat, zda se dopustila trestného činu, jenže soudce měl dovolenou a tak byl soud odročen na 17. března. To ale Terezinu náladu asi nepokazilo - na videu se široce usmívá na všechny kolem. Podle popisku videa z místních médií vyplývá, že došlo i na selfíčka!

Největší obava Terezy zadržené v Pákistánu? Bojí se, že ve vězení ztloustne!

Je oblečena v tzv. shalwar kameez, které se skládá z volných kalhot a dlouhé košile, kolem ramen má tradiční šál dupattu, kterou si ženy většinou zahalují i hlavu. Tereza si ho ovšem dala pouze kolem krku, a tak odhalila kulatý obličej s plnými tvářemi. Vězeňská strava jí asi prospívá...

Tereza byla 10. ledna zadržena na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu v kufru poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na spoj do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, odkud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle české diplomacie zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.