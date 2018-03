Pavla Holcová je v současné době v souvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové pod policejní ochranou. Existuje totiž obava, aby ji nestihl podobný osud jako Kuciaka - na materiálech o italské 'Ndranghetě pracovali totiž spolu. Znali se asi pět let a nešlo o jejich první spolupráci.

Podle Holcové byl Kuciak plachý a velmi mírný, rovněž ovšem spolehlivý a zejména opatrný. "Veškerá naše komunikace - tím, že jsme každý byl v jiném státu - probíhala on-line, i když jsme se jednou začas třeba viděli osobně. Ale on normálně používal PGP kryptování všech e-mailů, na mobilu jsme si psali nebo volali pouze přes signál, přes normální telefon jsme vůbec neprobírali nic citlivého. Vždy se řídil podle zásad bezpečnosti," řekla Holcová v rozhovoru pro server Aktuálně.cz.

Prozradila i, že u Kuciaka nehrozilo ani to, že by se napil a o své práci vyprávěl kamarádům v hospodě. "Chápal, že to, co dělá, ho může relativně ohrožovat."

Před časem navíc obdrželi i varování. "V momentě, kdy jsme pracovali na jeho posledním článku, měli jsme v týmu ještě kolegy z Itálie a ti nám před pár měsíci psali, že dostali varování od italské policie, že toto jsou nebezpeční lidé (lidé okolo italské mafie, pozn. red.) a máme si dávat velký pozor," popsala Holcová. Netušili, jak reálné je ono nebezpečí, protože zatím pouze sháněli veřejně dostupné materiály.

I to se ale ukázalo jako potenciálně nebezpečné. "Ján začal posílat na úřady žádosti o svobodný přístup k informacím. Ve formuláři se musí vyplňovat adresa trvalého bydliště. A oni velmi pravděpodobně ty lidi upozornili, že se na ně někdo ptá. To je jedna z těch teorií, jak to mohlo být. Začal se ptát na velmi citlivé otázky," uvedla.

Sama Holcová ale není zcela přesvědčena, že za Kuciakovou vraždou stojí právě italská 'Ndrangheta. "Já nechci o ničem spekulovat. Je kolem toho stále spousta otázek. ‘Ndrangheta běžně nezabíjí novináře - v Itálii, ani někde jinde. Ale opravdu nevím," dodala.