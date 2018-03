Sabina (16) zmizela už minulý pátek: Poznávacím znamením je jizva za pravým uchem.

Pohřešovaná podle policie odešla 2. března z Chotěšova, kde žije. Měla odjet za kamarádkou do Mostu, případně do Loun. "Do současné doby se však domů nevrátila a nepodala o sobě žádnou zprávu," uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Dívka je hubená, vysoká 165 centimetrů, má dlouhé hnědočerné vlasy, které nosí často stažené do culíku. Nosit by měla i dioptrické brýle. Za pravým uchem má zhruba osmicentimetrovou jizvu.

"V době odchodu byla oblečena do zimní černé bundy typu parka značky Cara, modrých džínových kalhot a na nohou měla šedé zimní boty nad kotníky. Při sobě měla lesklou tašku přes rameno stříbrnošedé barvy," doplnila popis policie. Informace o pohřešované dívce přijme jakákoli policejní služebna nebo tísňová linka 158.