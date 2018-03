Brutální vražda policisty: Visel na mostku, na žlutém provazu, prozradil svědek, který tělo našel

„Dodnes to vidím, jak tam visel. Kolikrát, když jdu kolem, mám strach se tam podívat,“ řekl muž, který před třemi lety našel oběšeného olomouckého policistu Martina M. (†33). Původně se myslelo, že spáchal sebevraždu. Bylo to ale chladnokrevná vražda.

Chladného únorového rána roku 2015 šel muž bydlící v předměstské části Olomouce jako každý den venčit psy. V té době policistu Martina M. už kolegové pohřešovali a bylo po něm vyhlášeno pátrání.

Panák to nebyl

„Z dálky jsem viděl, že pod mostkem něco visí. Myslel jsem že je to nějaký panák a že ho tam jako nejapný žert dali feťáci. Oni sem často chodívají. Ještě jsem si říkal, že se jim teda zrovna moc nepovedl,“ konstatoval chlapík. Odmítl prozradit svou identitu, Blesk jeho jméno zná.

Když tehdy přišel čerstvě napadaným sněhem blíž k mostku, viděl, že nejde o panáka. „Nejdřív mě zaujala jeho holá lebka, pak jsem uviděl služební boty. V tu chvíli bylo jasné, o co jde. Hned jsem volal policii,“ řekl Blesku nálezce mrtvého.

Zase u výslechu

Muž má obraz visícího policisty stále před očima. „Vidím přesně, kde visel. Bylo to u toho čtvrtého sloupku zábradlí. Lano měl omotané čtyřikrát kolem krku a vzadu uvázané na uzel. Bylo žluté,“ vzpomíná muž, který si před časem musel tři roky staré události znovu oživit. To, když kriminalisté došli k závěru, že smrt Martina M. nebyla sebevražda, ale vražda. „Znovu mě volali k výslechu. Tak se mi to vše vrátilo,“ řekl Blesku.

Smutný příběh

Martin M. patřil k nejlépe hodnoceným policistům na Olomoucku. Byl dokonce oceněn za to, že zachránil sebevraha. Spolu s kolegou se však údajně spřáhli s recidivistou (33) a začali vydírat pachatele drobnější trestné činnosti. Když se o skupinu začala zajímat inspekce, navedl ho recividista, aby se naoko oběsil s tím, že ho včas odřízne. Jako sebevrah se pak měl v péči psychiatrů vyhnout vyšetřování. Martin M. sám vstrčil hlavu do oprátky. Na odříznutí ale čekal marně. Recividista totiž neměl nikdy v úmyslu mu pomoci a nechal muže oběsit. Strašně také reagoval na místě činu policista, který jen vyšel z auta a nepomohl mu. Nechal ho viset a odešel zpět do vozu. Poté oba odjeli…

Soud se blíží

Případ se už brzy dostane před soud. Vyšetřovatelé už recidivistu, který si odpykává trest za jiné zločiny, obvinili z vraždy. Za neposkytnutí pomoci pak obvinili kolegu Martina M.