Vypravili se na místo činu a našli tam hrůzu, na kterou nikdy nezapomenou. Rodiče Jána Kuciaka (†27) a jeho partnerky Martiny Kušnírové (†27) promluvili pro Českou televizi o tom, co v domě, kde vrah popravil jejich milované, viděli a co z toho vyvozují.

"Podle polohy těl, jak to tam vypadalo, když jsme se tam byli podívat, to vypadalo spíš, že asi Martinka byla první. Ty krvavé stopy, to do smrti nezapomenu," uvedl v pondělním pořadu Reportéři ČT Jánův tatínek Jozef Kuciak.

Z toho, co viděl na místě činu, vyvozuje i možný čas vraždy. "Zdá se mi z toho, že to bylo ráno a Janko se chystal do práce. Pravděpodobně šel ubrat výkon na plynovém kotli, aby nemusel topit celý den naplno. Protože on byl zastřelený na schodech, kudy se vychází z kotelny. Ležel tam na těch schodech a Martinka byla v kuchyni," vysvětlil zdrcený táta.

Policie již dříve uvedla, že snoubenci byli zavražděni každý jednou ranou, mladého novináře trefil vrah do hrudníku, jeho přítelkyni pravděpodobně krátce předtím do hlavy. Nikoli ale do čela, jak se předpokládalo. Matka mladé archeoložky v pořadu ukázala, že její dcera měla ránu na temeni hlavy, jako by ji vrah trefil svrchu. Mohl ji tak například donutit před smrtí kleknout, nebo ji zastihl sehnutou.

"Tady měla Martina díru do hlavy," ukazuje maminka Zlatica Kušnírová na temeno hlavy | Reprofoto ČT/Reportéři ČT

Nedůvěra

Rodiny zavražděných jsou také velmi rozhořčeny z probíhajícího vyšetřování. Rozzlobilo je především vyjádření policejního šéfa Tibora Gašpara, který hovořil o drogové stopě případu, kterou ale později dementoval. "To bylo jasně zavádějící. Že nějaký narkoman tady skáče přes ploty! V pátek. To bylo tak trapné, tak hnusné, že opravdu nenacházím slov. To si dovolí říct přímo náš prezident policejního sboru," zlobil se Kuciakův otec.

Policii nevěří ani matka Martiny, která po celou dobu rozhovoru podpírala Kuciakovu maminku. "Vnitřní pocit mi říká, že jim nemám věřit. To chvění, ta nervozita, sama nedokážu popsat ten pocit, ale určitě jim nevěřím. Vzhledem ke všem okolnostem, těm verzím a tomu všemu, jak to publikují. Jak pan Fico říkal, že kvůli tomu nespí všichni policajti, a kde jsou naše noci, kde je naše spaní. Dokud budu živá, neusnu," řekla před domem, v němž byla popravena její dcera.

Mafie

Ján Kuciak byl spolu se svou partnerkou Martinou Kušnírovou zastřelen před dvěma týdny v svém domě ve Velké Mači. Pachatel zatím nebyl dopaden a znám není ani jeho motiv. Nejpravděpodobnější verzí však je, že mladý novinář zemřel kvůli své práci. Ve svém posledním nedokončeném článku rozkrýval spojení mezi italskou mafií na Slovensku a vládní stranou Smer premiéra Fica.