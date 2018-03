Otrávili ho jako Litviněnka? Bývalý ruský agent skončil v kritickém stavu

Skripal upadl společně s jednou ženou ve věku kolem 30 let do bezvědomí v neděli po požití neznámé látky při návštěvě nákupního střediska v Salisbury. Úřady nabyly poměrně rychle přesvědčení, že látka je vysoce toxická, protože místa, kde se pár pohyboval, uzavřely a nechaly vyčistit pracovníky ve speciálních protichemických kombinézách. Zkontrolováno bylo také Skripalovo bydliště. Oba postižení jsou nyní na jednotce intenzivní péče místní nemocnice. Putin je prý pedofil! Litviněnko to tvrdil ve svém deníku, musel proto zemřít?

Podle listu The Daily Telegraph by onou látkou mohl být syntetický opioid fentanyl, který je až stokrát účinější než morfin. Fentanylem jako lékem proti bolesti se v roce 2016 předávkoval americký zpěvák Prince a v USA má tato látka na svědomí stovky životů.

Explukovníka ruské vojenské rozvědky odsoudil ruský soud v roce 2006 k 13 letům vězení za špionáž ve prospěch Británie. Údajně za odměnu 100.000 dolarů poskytoval v 90. letech informace o ruských špionech působících v Evropě. V roce 2010 ho spolu s dalšími třemi osobami Moskva vyměnila za deset svých špionů zadržených v USA.

Nynější incident připomíná případ z roku 2006, kdy v Británii na otravu radioaktivním poloniem 210 zemřel bývalý ruský agent Alexandr Litviněnko, který již před smrtí obvinil ze své vraždy ruského prezidenta Vladimira Putina. Litviněnko v roce 2001 získal politický azyl v Británii, přijal britské občanství a pracoval pro tamější tajnou službu.