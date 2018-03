Vražda Kuciaka: Záhadný policista na místě činu! Odposlouchávali novináře?

Slovenská média řeší další otazník v případu chladnokrevné vraždy novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho snoubenky Martiny (†27). Na záběrech z místa činu jen několik hodin po nálezu zastřeleného páru se objevil šéf protikorupční jednotky NAKA Róbert Krajmer. Do jeho působnosti ale vraždy nepatří. Co tedy vysoce postavený policista na místě činu dělal?

Krajmera na záběrech TV JOJ z místa činu odhalil slovenský týdeník Trend. "Šéf protikorupční jednotky NAKA je nepřímo propojen na oligarchu Norberta Bödöra, o čemž v minulosti psaly Aktuality.sk. A byl to právě zavražděný novinář Jan Kuciak, který monitoroval byznys Bödörovců," uvedl týdeník. Konkrétně pak Kuciak odhalil, že Krajmerova manželka pracuje ve firmě tohoto vlivného podnikatele spojovaného s Ficovou stranou Smer-SD. Stopa 'Ndranghety v Česku: Policie v Praze zadržela jednoho z bossů mafiánské skupiny

Co tedy dělal protikorupční šéf na místě činu jen několik hodin po nálezu těl? Podle slovenského ministra vnitra sledoval italskou stopu, konkrétně pak vyšetřoval zločinnou organizaci 'Ndrangheta. Jenže jak upozornila novinářka Zuzana Petková z Trendu, v daném čase se ještě netušilo, že Kuciak psal o italském podnikateli Antoninu Vadalovi. "Krajmer a jeho tým na tuto italskou skupinu v listopadu podali návrh na podání obžaloby v pěti skutcích korupce. Patří mezi lídry NAKA a je šéfem týmu, kteří na těchto lidech pracují," obhajoval jeho přítomnost ministr vnitra Kaliňák, až se před kamerou serveru Aktuality.sk pořádně zpotil.

"Začal se potit, protože buď prozradil to, že Krajmer zná pachatele, a šel zametat stopy, nebo to, že Krajmer odposlouchává Kuciaka jako šéf NAKA," uvedl lídr politické strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič. "Tento pán byl na místě činu o deváté ráno v pondělí, kdy Slovensko netušilo o italské stopě nebo o tom, že Ján Kuciak psal o italské stopě. Kaliňák řekl, že důvod byl, že řešil Italy. A jelikož máme nejlepšího ministra vnitra podle premiéra, tak z toho předpokládejme, že ministr vnitra lhát nemůže. Když tam byl kvůli Italům, tak tam byl kvůli Italům. A to neměl šanci vědět jinak než tak, že odposlouchával," vysvětlil Matovič.

Na otázku televize JOJ, zda mohlo jít o nelegální odposlouchávání ze strany NAKA, odpověděl Matovič takto: "To už musí zodpovědět NAKA nebo pan Krajmer. Může to být i legální odposlech, ale byl by to do nebe volající hřích, kdybychom se to dozvěděli po deseti dnech. A lidé, o kterých Kuciak psal, by ho odposlouchávali. Jsou to dvě roviny problému," dodal Matovič, podle kterého je problémem celého vyšetřování i osoba na postu policejního prezidenta. Tibora Gašpara měl totiž do této funkce dosadit právě zmiňovaný podnikatel Miroslav Bödör, který je údajně Gašparův švagr. Různá data smrti na parte Kuciaka (†27) a jeho snoubenky! 5 záhad v případu vraždy novináře

Policejní prezídium ale veškerou kritiku odmítá. "Ředitel Národní protikorupční jednotky (NPKJ) NAKA PPZ byl na místě události přibližně 10 hodin od oznámení s cílem zjišťovat, zda při návštěvě místa činu nebyly zjištěny informace, které mohou mít souvislost s činností, resp. s případy, které vyšetřuje NPKJ NAKA PPZ. Ředitel NPKJ NAKA PPZ vůbec nebyl na místě činu (v domě) a odmítáme opět zavádějící tvrzení o účelovosti jeho přítomnosti z jiného než služebního důvodu," stojí v oficiálním prohlášení.