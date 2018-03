Stopa 'Ndranghety v Česku: Policie v Praze zadržela jednoho z bossů mafiánské skupiny

Italská mafie se nevyhýbá ani Česku! Za posledních 20 let zde byli zadrženi minimálně tři významní členové z nejrůznějších skupin. Byl mezi nimi i jeden z bossů známé 'Ndranghety, o které se v současné době mluví ve spojitosti s vraždou slovenského novináře Jána Kuciaka.

Všechno to začalo v červnu 2016 telefonátem Interpolu na české Policejní prezidium se žádostí o spolupráci. V Praze se měl ukrývat jeden z bossů italské mafiánské skupiny 'Ndrangheta Francesco Giuseppe Bonavita (72).

Českým lovcům lebek se ho podařilo zadržet podle informací TV Nova jen pár dní po telefonátu od Interpolu. Ukrýval se v Dejvicích a tvářil se jako obyčejný důchodce. Právě on byl již rok předtím zatčen v Itálii, dostal se ale na svobodu a Česko si vybral jako svůj úkryt.

Život Italů z článku zavražděného novináře Kuciaka: Sbírka ferrari a luxusní haciendy

Bonavita byl krátce na to předán do rukou italské policie, v jeho domovině mu hrozí za trestný čin účasti na zločinném spolčení až 26 let. Spolu s ním na soud čeká dalších 22 členů mafiánské skupiny.

Stopu v Česku ale zanechala i nechvalně známá Camorra - v roce 1999 byl v Praze zadržen Pietro Licciardi, který k nám krátce po revoluci přesunul část svých investic - legálních i ilegálních. Popisuje to ve své knize Gomora neapolský novinář Roberto Saviano, který kvůli své práci žije od října 2006 pod policejní ochranou.

Vražda Kuciaka: Šéf policie odmítl „varování z Itálie“. Rakušané mluví o krytí mužů v pozadí

V roce 2006 byl v Ústí nad Labem zadržen další člen mafie - tentokrát se jednalo o Luigiho Putroneho z Cosy Nostry. Právě on měl na svědomí životy devíti lidí - včetně dítěte, které rozpustil v kyselině! Jeho česká družka o jeho minulosti nevěděla. Prý to byl hodný člověk.