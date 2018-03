Podpis mafie? Tak slovenská média interpretují nábojnice, které se našly kolem těl obou zemřelých. Ti byli popraveni každý jednou ranou. Martinka do čela, Ján do hrudníku. Na místě činu pak byly nalezeny jak vystřelené, tak nepoužité nábojnice. Ty by mohly být podle mafiánské symboliky vzkazem ostatním, aby v Kuciakově činnosti nepokračovali. Šéfredaktor Aktualit.sk Peter Bárdy to ale popírá a odkazuje na tvrzení policie. "(Nábojnice tam byly) nejpravděpodobněji proto, že měl (vrah) problém s dobíjením pistole a náboje mu vypadávaly, když přebíjel. Nebyl to odkaz ve smyslu ‚zabijeme další‘," řekl serveru iDnes.cz.

Nábojnice jako vzkaz?! Popravený Kuciak (†27) o nich psal ve svém posledním článku