Ze sebevraždy policisty (†33) z Olomouce je vražda! Chtěl fingovat oběšení, komplic ho schválně neodřízl

Podle deníku Právo, který na případ z února 2015 upozornil, byl policista údajně zapletený do šikany narkomanů a squatterů. Těm jezdil znepříjemňovat život se svým kamarádem s násilnickou minulostí.

Když začala případ řešit Generální inspekce bezpečnostních sborů, zmanipuloval tento recidivista policistu, aby se stíhání vyhnul. Namluvil mu, že když se demonstrativně pokusí o sebevraždu, skončí na čas v psychiatrické léčebně a vše bude vyřešeno.

Pro čin si vybrali betonový mostek na kraji města. Šokující je, že na místo s nimi přijel ještě policistův kolega, který byl do případu zřejmě také zapletený. O šíleném plánu ale zřejmě nic nevěděl a čekal v autě, až se jeho dva kumpáni dohodnou jak postupovat dál.

Pohřešovaného policistu našli oběšeného: Sebevraždu by prý nespáchal!

Ti odešli k mostku, kde Martin M. dobrovolně strčil hlavu do oprátky a oběsil se. Spoléhal na to, že ho jeho kamarád odřízne. Ten ale dohodu nesplnil a z místa utekl zpátky do auta. Policista se pak ptal, kde Martin je. "Podezřelý mu odvětil, ať se na něj vykašle, že se oběsil," uvádí zdroj Práva. Strážce zákona sice z auta vyběhl, ani on ale kolegovi nepomohl a z místa spolu s recidivistou ujel, aniž by cokoli nahlásil.

Na případ se přišlo až po více než roce, když byl kriminálník zatčen za jinou trestnou činnost a chtěl si u vyšetřovatelů zajistit výhody. Kriminalistům řekl, že byl svědkem vraždy policisty a snažil se vše hodit na Martinova kolegu, svou expřítelkyni a jejího bratra.

Policistovi nakonec nezbylo nic jiného než kápnout božskou a vraha svého kolegy usvědčil. I tak se ale trestu nevyhne, za neposkytnutí pomoci mu hrozí tři roky vězení. Daleko vyšší trest však v případě prokázání viny čeká obviněného redivistu, který nadále vinu popírá a odmítá vypovídat.