Ve stínu Kuciakova pohřbu: Musíme to objasnit, říká ministr vnitra. Funkci nesloží

Pro Slovensko je to smutný den. Do obce Štiavnik se sjelo několik stovek lidí, aby se rozloučili se zavražděným novinářem Jánem Kuciakem, kterého zabili spolu s jeho snoubenkou Martinou. Kdo a proč to udělal? Slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák v tamním rozhlase v sobotu uvedl, že chce všechny síly věnovat tomu, aby policie byla schopna objasnit tuto dvojnásobnou vraždu. Rezignovat i přes výzvy politiků nechce.

„Lhal bych, kdybych neřekl, že nás to zlomilo (...) Je to strašně smutná událost, která nám velmi ublížila a vzpamatováváme se z toho,“ říkal během pohřbu Jána Kuciaka ve Štiavniku jeho šéf Peter Bárdy, šéfredaktor portálu Aktuality.sk, pro který Kuciak pracoval. „Je to pro nás důležité, aby se věc vyšetřila a aby byl viník dopaden,“ dodal Bárdy.

Video Pohřeb Jána Kuciaka: Zlomilo nás to, dopadnutí viníka je důležité, říká jeho šéf - Tomáš Koníček, Jan Jedlička 1080p 720p 360p REKLAMA

Se stejným apelem přitom dnes vystoupil i ministr vnitra Róbert Kaliňák. „Věnujeme všechny síly, abychom objasnili vraždu a dostali pachatele před spravedlnost, pak můžeme řešit všechna ostatní témata,“ uvedl ve slovenském rozhlasu kritizovaný ministr. „Mým úkolem je, abychom zajistili, že se to vyšetří,“ zopakoval.

Kaliňák odstoupit nehodlá

Ministra po vraždě novináře Kuciaka a jeho partnerky vyzvala k odstoupení jedna ze tří koaličních stran a opozice. Moderátor v rozhlase se Kaliňáka podle serveru Sme.sk mimo jiné ptal, kolik lidí musí ještě zemřít, aby pocítil to, čemu se v civilizovaných zemích říká politická zodpovědnost.

Poslední rozloučení s Kuciakem: Pohřbili ho ve svatebním jako jeho snoubenku

Kaliňák odvětil, že moderátor celou tragédii zužuje na politický problém. Vyhnul se přímé reakci na připomínku, že mu nevěří matka zavražděné Kušnírové. „Stavíte to jako fakt, nemáte to změřené,“ odvětil Kaliňák na tvrzení, že důvěru v ministra vnitra a policejního prezidenta Tibora Gašpara nemá ani velká část veřejnosti. „Deset minut kladete stejnou otázku, která s vraždou těchto lidí nesouvisí. Dost mě to mrzí,“ prohlásil po opakovaných otázkách na politickou odpovědnost.

Video Rakev spustili do hrobu, rozezněly se zvony. Při emotivním loučení se zavražděným Kuciakem tekly slzy - Jan Jedlička, David Malík 1080p 720p 360p REKLAMA

Už po skončení relace novinářům podle listu Denník N řekl, že nejprve chce vyšetřit vraždu, pak se může rozpoutat „politické peklo“. Koaliční stranu Most-Híd, která Kaliňáka k odstoupení vyzvala, ale ponechala další kroky na Směru, mezitím opustil jeden z poslanců a také ekonomický poradce Tomáš Meravý. Kaliňák je také místopředsedou vládní strany Směr.

Končí ředitel Ficovy kanceláře



Po vraždě novináře, který psal o údajných daňových a dotačních podvodech a pochybných spojení lidí z okolí premiéra a předsedy vládní strany Směr Roberta Fica, již ohlásil demisi ministr kultury Marek Maďarič, nyní tak učinil i premiérův dlouholetý spolupracovník Roman Šipoš, od roku 2015 ředitel kanceláře předsedy vlády.

Denníku N řekl, že Ficovi navrhl okamžité ukončené svého pracovního poměru k 1. dubnu. Rozhodl se tak pod vlivem článku, podle kterého dvojnásobná vražda mohla souviset s působením italské mafie na Slovensku. Přivedlo ho prý k tomu přečtení rozhovoru s Tomem Nicholsonem, který na propojení některých spolupracovníků premiéra Fica s italskou mafií jako první upozornil.

Vražda Kuciaka: Šéf policie odmítl „varování z Itálie“. Rakušané mluví o krytí mužů v pozadí

„Po přečtení článku publikovaného 26. února, který přinesl závažné informace o okolnostech smrti dvou mladých lidí, jsem se osobně sešel s předsedou vlády. Na této krátké schůzce jsem mu navrhl ukončení mého pracovního poměru k 1. dubnu 2018,“ řekl Šipoš pro Denník N. Premiér Fico Šipošův odchod z Úřadu vlády akceptoval. Šipoš bude do konce března čerpat dovolenou. I nadále chce zůstat členem vládní strany Smer.

Sociolog: Lidé toho už mají dost

Kuciak ve svém posledním článku zmiňoval i vazby mezi jedním z podezřelých a premiérovou asistentkou a tajemníkem bezpečnostní rady. Ti mezitím opustili své funkce na úřadu vlády do vyšetření případu. Slovenská policie v noci na sobotu propustila sedm Italů, které zadržela ve čtvrtek v souvislosti s vyšetřováním vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky.

Video V kauze Kuciak padají první hlavy: Na úřadu vlády končí Trošková a Jasaň, ministr kultury odstoupil - tv Joj 360p REKLAMA

Sociolog Michal Vašečka v Denníku N přirovnal události posledních dnů na Slovensku k situaci po únosu prezidentova syna v éře tehdejšího premiéra Vladimira Mečiara. „Veřejnost už není ochotna tolerovat oligarchický model, který v zemi zdomácněl, a už vůbec ne to, že se Slovensko začalo z oligarchického modelu měnit v mafiánský stát. Lidé toho mají dost. Ve svém okolí sleduji, že i voliči Směru, hlavně ti mladší, otevřeně říkají, že za těchto okolností vláda nemůže pokračovat. To jsme tu ještě neměli,“ řekl.