Soudce pašeračky Terezy zmizel: Češka se pokusila z vězení vykoupit

Soud s Češkou, která byla 10. ledna zadržena na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy heroinu, byl dnes odročen na 17. března. Jednání se uskutečnilo pouze formálně, protože soudce má dovolenou.

Advokát zadržené ženy požádal o její propuštění na kauci, soud zatím nerozhodl. ČTK to sdělila mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Pašeračka Tereza podporovala teroristy, tvrdí novinářka U soudu byl český honorární konzul z Láhauru. "Zadrženou ženu viděl, ale dnes s ní nehovořil," podotkla mluvčí. Ve čtvrtek s Češkou mluvila zástupkyně českého velvyslance. Podle ní je zadržená relativně v pořádku, zůstává ve vězení v Láhauru, na cele je momentálně s jednou ženou. Hygienické podmínky jsou prý vyhovující.

Pákistánští celníci Češku zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na spoj do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, odkud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle české diplomacie zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.

