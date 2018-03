Vyšetřování vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky: Tvrdá rána pro matku zavražděné!

Kauza zavražděného novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho partnerky Martiny otřásá nejen Slovenskem, ale i zbytkem světa už týden. Vyšetřování je v plném proudu. Matka Kuciakovy partnerky však slovenské policii nedůvěřuje. Přála by si, aby vraždu její dcery převzali nezávislí experti ze zahraničí. Taková možnost je však podle slovenských právníků nereálná.

Nevalná důvěra ve slovenskou policii se netýká jen matky Martiny Kušnírové, ale i spousty občanů, kteří kauzu sledují. Podle nich by měl začít vraždu vyšetřovat někdo zkušenější a schopnější. Slovenská média mluví o Scotland Yardu, FBI či Interpolu. Všechny jmenované bezpečnostní složky potvrdily, že slovenským vyšetřovatelům pomocnou ruku nabídnou. Ministr vnitra Robert Kaliňák zároveň na sociální síti uvedl, že se už od pondělí vyšetřování účastní i česká a italská policie.

Ozývají se však hlasy, které volají po kompletním převzetí celého případu zahraničními složkami, to však podle slovenských zákonů není možné. „Jsme připraveni legislativu změnit, pokud to bude nutné," řekl slovenskému deníku SME předseda slovensko-maďarské strany Most-HID Béla Bugár.

S takovým návrhem však nesouhlasí právník a bývalý šéf vyšetřovatelů Jaroslav Ivor. „Kompetence mají na našem území naši policisté, naše prokuratura a naše soudy. Nedokážu si představit, že by převzal vyšetřování někdo jiný,“ komentoval úmysl části poslanců pro deník SME. Vyšetřování případů vlastními silami je podle něj otázka národní suverenity.

Existuje však jiná možnost. Případ nemusí nikdo přebírat. Stačilo by, aby slovenská prokuratura požádala o pomoc zahraniční složky, k čemuž by změna legislativy zapotřebí nebyla. Policejní prezident Tibor Gašpar například chce spolupracovat s Američany. „Američtí kolegové by nám mohli pomoci například v otázce psychologie – ozřejmit chování pachatelů na místě činu,“ řekl slovenskému deníku. Spolupráce s FBI tak podle všeho proběhne.

Zda bude požadavek velké části občanů k přebrání případu zahraniční policií vést ke změně legislativy, ještě není jasné. Zřejmé však je, že vražda investigativního novináře Kuciaka, který se ve svém posledním nedokončeném článku zabýval mocnou italskou mafií, jejíž chapadla sahala až do nejvyšších pater politiky, otřásá Slovenskem v základech.

