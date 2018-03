Matka zavražděné snoubenky Kuciaka (†27) nevěří policii: Vím, kdy Janko s Martinkou zemřeli!

Zlatica Kušnírová, která v pátek pochovala svoji dceru, už několikrát uvedla, že nevěří slovenské policii a uvítala by, kdyby případ šetřil mezinárodní tým. Slovenští policisté uvedli, že mladý pár zemřel někdy v rozmezí čtvrtka až neděle, kdy byla objevena jejich těla. Nejčastěji se přitom mluvilo o pátku. Matka Martiny je ale přesvědčená, že vše bylo jinak.

„Ve středu vpodvečer mezi pátou a šestou jim přinesl soused nabíječku na baterii do auta, které měli odstavené v Galantě. Soused řekl, že Martina byla vysmátá a v dobré náladě. Janko měl přijít domů v sedm, měla pro něj jet služebním autem,“ řekla paní Zlatica serveru Pluska.sk. Posledním, kdo mladou archeoložku tedy viděl živou, byl krom Janka zřejmě právě zmíněný soused.

Pak už její matka ví pouze o jednom telefonátu. „Za deset osm s ní ještě naposledy komunikovala Jankova sestra,“ vysvětlila. „Ve čtvrt na devět jsem jí volala já. Asi po deseti minutách znova. Nezvedala. Ve tři čtvrtě na devět jsem volala Jankovi. Nezvedal. Obvykle, když to nezvedli, volali za chvíli zpátky. A teď nikdo nic... Nechala jsem to ale tak, myslela jsem, že jsou unavení a že zavolám zítra. V průběhu dne jsem jim volala, psala esemesky. Nic. Oni už v tu dobu byli mrtví,“ tvrdí zoufalá matka.

Podle ní navíc policie našla autonabíječku zapnutou. „Janko by ji byl druhý den vypnul, protože soused s ním mluvil a přizvukoval mu, aby ji ráno vypnul. A Janko byl tak zodpovědný, že by ji nenechal v zástrčce dva dni,“ řekla.

O datu smrti je proto skálopevně přesvědčená. „Takže žádné konspirační teorie o pátečních ozbrojených pachatelích! Jejich smrt musela nastat ve středu!“ řekla rozhodně.

Středa je navíc také posledním dnem, kdy mladého novináře viděli v práci. „Právě přinesl text o italské mafii a ten jsme redigovali. Říkal jsem mu, co s tím, ať to dá do kupy, všechno verifikuje a půjde to ven,“ uvedl šéfredaktor Aktualit.sk Peter Bárdy.

