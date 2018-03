Byla to velká láska. Matka Ficovy dnes už bývalé poradkyně Márie Troškové prozradila nečekané tajemství. Její dcera nebyla s podnikatelem Antoninem Vadalou, který v nedokončeném článku zavražděného novináře Jána Kuciaka figuruje jako spojka mezi Slovenskem a nejmocnější italskou mafií ’Ndrangheta, pouze spolupracovnice. Tvořili pár a to dokonce tak blízký, že spolu plánovali i svatbu. Mladá žena má ale nyní úplně jiné starosti. Bojí se o vlastní život.

Ihned poté, co se v mediích objevily první informace o spojení Ficovy asistentky Márie Troškové (30) s podnikatelem italského původu Antoninem Vadalem, nastalo v životě rodiny Trošků peklo. Denně rodině chodí výhrůžné SMS.

Zhroucená matka bije na poplach: „Moje dcera musí být pod policejní ochranou, v izolaci, ani mi nedovolí s ní komunikovat. Velmi se bojím o její život,“ řekla v rozhovoru pro Čas.sk Mária Trošková starší. Po tomto zážitku běžela na policii a podala trestní oznámení na neznámé pachatele.

Špinavá mafiánská k**vo!

„Mám o ni obrovský strach,“ pláče zdrcená matka. Bojí se, že někdo promění výhrůžky v realitu. O svoje zdraví se bojí i samotná matka. „Ani já sama nevycházím z domu. S manželem se hrozně bojíme,“ řekla Mária, která vlastní obchod se šperky. Zdrcená matka přečetla i jednu ze zpráv: „Ty špinavá mafiánská k**vo. Dolů půjdeš i ty!“

To, že její dcera chodila s Vadalou, o kterém media mluví jako o členovi italské mafie, si sama moc nepřipouští. Podle jejích slov často zmiňovaného Vadala zná jen velmi povrchně, přestože s její dcerou dlouhou dobu chodil. „Byli do sebe zamilovaní, chtěli se vzít. Rozešli se náhle a od té doby, co si našel Italku, už s ním nekomunikovala,“ prozradila matka.

Máma si je jistá: ’Ndrangheta to neudělala

Mária Trošková starší je přesvědčená, že ’Ndrangheta za vraždou mladého páru nestojí. Nezabíjejí prý ženy a neutočí na lidi doma. Odmítá i to, že by její dcera měla jakkoliv s italskou mafií obchodovat. Podle jejích slov Kuciak odhalil jen velmi malé ryby. Ty skutečné zůstanou na svobodě.