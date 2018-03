Modrá velryba je zpět: Na Ukrajině se zabila dvanáctiletá dívka

Anastasia si na internetu jen pár hodin před smrtí hledala, které lano je k oběšení nejvhodnější. Potvrdila to i mluvčí místní policie Inna Glega. V dívčině počítači nalezla rovněž i zprávu, kterou jí měl zaslat kurátor. Stálo v ní, aby se šla zabít.

Modrá velryba je zpět

Hra vznikla před deseti lety pravděpodobně v Rusku. Během posledních let se však hojně rozšířila do celé Evropy. Sinij kit, tedy modrá velryba, je odvozena od úmrtí modrých velryb čili plejtváků obrovských, které páchají sebevraždy tím, že se vrhají na pláže a to i v masivním počtu.

Jako autor hry je ruskými úřady označován Filip Budějkin, který v současnosti čelí obvinění z 15 podněcování k sebevraždě. Budějkin se při své obhajobě vyjádřil, že dal obětem jen to, co doopravdy potřebovali, tedy vřelost, lásku a porozumění.

Padesát úkolů

Potencionální hráče, kteří o sobě dají vědět na sociální síti, kontaktuje kurátor, což je jejich zadavatel úkolů a také spojka, se kterou hráč komunikuje. Každý den po dobu padesáti dní hráči zadá úkol a poté požaduje důkaz, že úkol splnil. Pokud hráč odmítne, kurátor mu začne vyhrožovat násilím na jeho rodině.

Vyšetřování případu Anastasie je teprve v počátcích. Zdali se opravdu jednalo o tuto hru, musí policie teprve potvrdit. Jedno je však jisté. Mladá dívka zemřela zcela zbytečně. Sebevražedná hra byla od loňského roku na ústupu. Nyní to však vypadá, že se pomalu ale jistě vrací.