Kuciak našel před rokem ve schránce výhrůžku, co mu tím naznačovali?

Brutální vražda novináře Ján Kuciaka (†27) a jeho snoubenky Martiny Kušnírové (†27) otřásla celým Slovenskem. Jánův kamarád se médiím svěřil, že mladý novinář našel před časem ve schránce bizarní předmět, který si vysvětlil jako výhrůžku. Navíc by to nebylo poprvé, co mu někdo naznačoval, že by mu mohl ublížit…