Šetřílek přelezl plot v zoo a spadl mezi tygry: Roztrhali ho před očima manželky a dětí

Kdo šetří, má za tři? To rozhodně neplatilo pro Číňana, ktrý za svoji přehnanou spořivost zaplatil životem. Před několika dny s kamarádem navštívil čínskou zoo Yougor v provincii Zhejiang. Aby nemuseli platit za vstupné, rozhodli se přelézt plot. Skočili však rovnou do tygřího výběhu.

Zhangova žena i jeho děti jen nevěřícně koukaly, jak jim tygr sibiřský požírá otce a manžela. Muž koupil lístky své rodině, sám však chtěl ušetřit. Video obletělo svět. Kvůli brutálnímu obsahu však muselo být staženo.

Tygra utratili

Muž se po pádu do výběhu snažil s dvěma tygry bojovat. Kopal zvířata do hlavy, snažil se utéct. Bojoval zhruba patnáct minut, než ho jeden z tygrů kousl do krku a mrtvého odnesl do brlohu.

Video Před rokem došlo v Zoo Youngor k podobnému útoku tygra - 360p

ZOO nestihlo během útoku zajistit rychlé uspání zvířat, jak je tomu v podobných případech běžné. Rozhodlo se pro radikální krok. Tygra, který zaútočil jako první, po incidentu zastřelila. Vedení ZOO se zatím k incidentu nevyjádřilo.