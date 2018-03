Pohřeb novináře Kuciaka a jeho přítelkyně: Nečekané rozhodnutí rodiny

Přestože se Ján a Martina velmi milovali, na onen svět odejdou každý zvlášť. Rodiny je pohřbí v jejich rodných vesnicích. V pátek ve tři hodiny se nejbližší naposledy rozloučí s mladou archeoložkou, o víkendu pak se zavražděným novinářem.

Příbuzní se rozhodli pro velmi netradiční pohřeb. Chtějí zesnulým totiž splnit jejich největší přání. Na poslední cestu je obléknou do svatebních šatů, které už měli připravené.

Zazní také píseň, kterou Ján vybral pro první společný tanec. „Těšili se na to a připravovali. Co se nepodařilo dokončit jim, musíme dotáhnout my. Aby alespoň tak byli spolu. Bylo to připravené pro jejich velký den,“ uvedla matka Martiny Zlatica.

Svatbu chystali dlouho

Ještě minulé pondělí řešil Adam se svojí sestrou etikety na svatební víno. Podle jeho slov byla prakticky celá svatba připravená: „Už to bylo celé naplánované a zařízené. Fotograf, odvoz. Úplně všechno,“ uvedl.

Pár byl zastřelen v domě, do kterého se nedávno nastěhoval. „Koupili dům po starší paní, která v něm zemřela. Celý ho opravovali. Pomáhal jsem jim já a i bratr Lukáš. V létě chtěli dělat kuchyni a přestavět celé horní patro, aby tam mohly být pokoje pro děti,“ vysvětlil.

Ficova Mária a Ital spojovaný s mafií: Byli milenci, měli se brát! Teď jí hrozí smrtí, naříká její matka

Nebáli se

O mladý pár se obávala jen Jánova matka, nikdo si totiž nedokázal představit, v jak vážném jsou nebezpečí. „Mě to nikdy nenapadlo. Ján se nebál. Maximálně čekal trestní oznámení. Mluvil jsem se sousedem. Martina se před pár dny usmívala. Netušili, co se blíží,“ popsal Adam.

Zdrcený bratr doufá, že budou pachatelé brzy dopadeni a tvrdě potrestáni. „Chtěl bych pro ně doživotní trest. Tu vraždu museli předem plánovat, delší dobu. Myslím, že je zabil nájemný vrah. Proč by si někdo jiný špinil ruce,“ uvedl Adam na závěr.

Smutný pohřeb zavražděné Martinky (†27): Kuciakovu snoubenku pohřbili ve svatebních šatech

Video Otazníky kolem vraždy novináře a jeho dívky: Tři kávy na stole a odemčené dveře - TV JOJ 360p REKLAMA

Video Vražda novináře a jeho přítelkyně: Matka Martiny chystá pohřeb místo svatby. - tv Joj 360p REKLAMA

Video Fico ukázal milion eur za dopadení vraha novináře. Opozice žádá, aby vlivní rezignovali. - TV JOJ 360p REKLAMA