Kvůli lásce se zadlužila, pak otěhotněla! Sňatkový podvodník vytáhl z učitelky 1,7 milionu

S Jaroslavem D., který v té době také učil, se seznámila v prosinci 2015 na internetu. V lednu se pak poprvé setkali. „Říkal, že je rozvedený a že má dceru. Od začátku mluvil o tom, že by chtěl rodinu. To není obvyklé, to mě zaujalo,“ řekla žena, která žila sama se synem (tehdy 13). Po několika schůzkách jí napsal, že se do ní zamiloval.

Vzápětí, a to ještě v lednu, ji poprvé požádal o peníze. Bylo to pod záminkou převodu bytu do osobního vlastnictví. Žena, která se na rozdíl od něj doopravdy zamilovala, mu už 1. února předala první částku. Od té chvíle už jenom platila. Přestože byla sama se synem a z učitelského platu splácela úvěr na svůj byt, vzala si pro něj několik půjček.

„Myslela jsem si, že se prostě dostal do finanční tísně. Nenapadlo mě, že je to sňatkový podvodník. Ujišťoval mě, že všechno spolu zvládneme, že pronajme svůj byt a nastěhuje se ke mně. Zůstalo ale u slibů,“ popsala. Peníze z ní tahal dál, i když s ním otěhotněla. Dala mu své úspory, svůj kontokorent, peníze syna, které měl od babičky, půjčila si pro něj u bratra i u své matky. Vzala si i operativní leasing na auto, které nakonec užíval jen on. Celkem z ní vytáhl 1,7 milionu korun. „Je to příšerný, bezcitný člověk,“ řekla.

Žena se vydávala za muže a dvakrát se oženila: Manželky nic nepoznaly!

Splácí byt, který nemá

Jaroslav D. se zavázal všechny půjčky splácet, uzavřeli kvůli tomu několik smluv. Dluhy skutečně ze začátku hradil, po rozchodu už z něj ale peníze musela mámit, až nakonec přestal platit úplně. Na vše zůstala sama. Půjčky konsolidovala, prodala svůj byt a z takto získaných peněz dluhy umořila. „Dnes už splácím jen úvěr na byt, který nemám,“ řekla.

Zplodil 11 dětí

Jaroslav D. vylákal podle obžaloby od roku 2009 z 32 žen 18 milionů korun. Většina z nich ho považovala za svého partnera. Zplodil celkem 11 dětí, šest z nich má s podvedenými ženami. Jedna z jeho obětí, s níž má dceru, s ním i teď, kdy je ve vazbě, udržuje kontakt. Za podvedení tří žen byl už přitom v minulosti odsouzen, zachránila ho ale amnestie. Teď mu hrozí až 10 let vězení.