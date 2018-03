Zavraždila novináře Kuciaka a jeho snoubenku Martinu mafie?! To je otázka, kterou si klade nejen celé Slovensko. Mladý investigativní novinář o podsvětí a jeho vazbách na vládu premiéra Fica psal. Ve svém posledním článku popsal praktiky, které se zřejmě objevují i v případu jeho vraždy.

Jde zejména o náboje, které byly podle serveru Pravda.sk vyskládány kolem těl obou zemřelých. Odborníci se shodují, že jde o typický vzkaz mafie. Má varovat kohokoli dalšího, kdo by chtěl v činnosti oběti pokračovat.

Nábojnice se přitom objevují i v posledním Kuciakově článku, ve kterém psal o napojení italské mafie s vládou premiéra Fica. V jednom z příkladů praktik podsvětí zmiňuje případ vyhrožování z roku 2013. „Případ číslo jedna se odehrál na východě Slovenska v roce 2013. V jedno lednové ráno našli zaměstnanci trebišovské firmy na vstupní bráně netypickou zásilku. Na plotě visela taška, v které byly zápalky, deset funkčních nábojů a pohřební kytice. Zabalená byla v papíru s nápisem Jerad, což měla být zkomolená verze jména jejich šéfa Gerharda,“ píše ve svém článku, který už však nestihl dokončit. Přesto se ho rozhodl jeho domovský server Aktuality.sk zveřejnit.

Před soudem za vyhrožování nakonec stanul Sebastiano Vadala, příbuzný Antonina Vadaly, který je podle Kuciaka napojený na Ficovu poradkyni Marii Troškovou a poslance Viliama Jasaně. Ital ale nakonec potrestán nebyl, soud však podle Kuciaka probíhal nestandardně.

Že by náboje na místě činu byly symbolem mafie, ale popírá šéfredaktor Aktualit.sk Peter Bárdy, kde zavražděný novinář pracoval. „Víme od policie, že tam nebyl žádný vzkaz od mafie, nějak rozmístěné náboje. Byly tam vystřílené nábojnice i nevystřelené náboje, ale nejpravděpodobněji proto, že měl (vrah) problém s dobíjením pistole a náboje mu vypadávaly, když přebíjel. Nebyl to odkaz ve smyslu ‚zabijeme další‘,“ řekl serveru iDnes.cz. Na vysoce postavený zdroj z prostředí policie se ale odvolával i server Pravda.sk, který o nábojích na místě činu hovořil jako o vzkazu.

Tomu, že vrahem byl profesionál, navíc nasvědčuje také to, že oběti byly popraveny každá jednou ranou. Kuciak střelou do hrudníku, jeho snoubenka z blízka do hlavy.

