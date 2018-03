Otec ubodaného Dominika šokuje: Mám nové svědectví z místa činu

Loni v dubnu došlo k vraždě teprve osmnáctiletého Dominika. Ubodal ho jeho známý z Varnsdorfu Jiří N. Ten si však za mříže nikdy sednout nešel a zřejmě ani nepůjde, soudkyně totiž rozhodla umístit ho do psychiatrické nemocnice. Prý je nepříčetný a trpí schizofrenií.

Otec Dominika Jaroslav se již rok marně snaží dokázat, že odsouzený Jiří N. dobře věděl, co dělá a vraždu plánoval dlouho dopředu. Soud však rozhodl o jeho nepříčetnosti a umístil ho do psychiatrického zařízení v Horních Beřkovicích. Otec Jaroslav podal stížnost k Ústavnímu soudu, ve které žádal přísnější potrestání. Soud však v únoru žádost smetl ze stolu.

Nový svědek

Podle posudků nebyl Jiří N. ani opilý, ani pod vlivem drog. Trpí ovšem rozvíjející se schizofrenií, která souvisí s poruchovým vývojem osobnosti. To si však rodina zavražděného nemyslí. Obviněný totiž vyhrožoval zavražděnému již dlouho před vraždou. Mladému muži hrozil, že ho zabije. Údajně kvůli dívce.

To soud rezolutně popřel. Nebral v potaz ani to, že Jiří N. po činu přišel domů a nůž pečlivě omyl, vydezinfikoval a schoval do futer dveří. Dominikův otec nyní přišel s šokujícím svědectvím. „Ozval se mi svědek, který tvrdí, že byl v osudový den blízko místa činu. Jasně viděl mladou dívku, která běží od místa činu s pláčem,“ řekl Blesk.cz.

Vidíš, co jsi zavinila?

Muž, který běžící dívku viděl, se k ní vydal. „Chtěl se zeptat, jestli je v pořádku, podle všeho plakala. Najednou uviděl muže, jak se k ní blíží, a tak raději odešel, slyšel jen tu záhadnou větu, kterou neznámý muž pronesl,“ doplnil Dominikův otec. Věta zněla: „Vidíš, co jsi zavinila?“ Oba se pak vydali na nedaleko ležící dopravní hřiště, místo, blízko kterého našli tělo zavražděného.

Totožnost dívky ani muže však není známá. „Budu doufat, že svědek po podaném svědectví popřípadě podle fotek pozná, o koho by se mohlo jednat. Třeba by to celému případu pomohlo,“ doplnil Jaroslav.

Otec Dominika nyní bude bojovat, aby se svědectví dostalo do soudního spisu. Chce znovuobnovení procesu. Jednoduše se nesmíří s tím, že vrah jeho milovaného syna není náležitě potrestán. Soud dokonce potvrdil fakt, že Jiří N. z místa činu vůbec nespěchal, pomalu se odebral zpět na dopravní hřiště.

„Čekáme, až se náš právník vrátí z dovolené a budeme trvat na tom, aby se s tímto svědectvím něco dělo,“ dokončil muž, který na svých sociálních sítích sklízí obrovskou vlnu solidarity. Lidé za ním stojí a věří, že vrah bude po právu odsouzen. „Nejvíc mi vadí to, že Jiří N. může po přeléčení jít z psychiatrie domů,“ uzavřel.