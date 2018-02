Těla novináře a jeho snoubenky Martiny našli kriminalisté zřejmě až několik dní po vraždě. Dvojice nezvedala rodinám telefony už od čtvrtka, policisty ale příbuzní zalarmovali až v neděli pozdě večer.

Když kriminalisté vešli do domu, našli tělo Kuciaka s prostřeleným hrudníkem a poté v kuchyni tělo jeho přítelkyně Martiny. Podle webu Pluska.sk ji vrah zblízka střelil do tváře. Martina zemřela jako první, její snoubenec Ján jako druhý, píše dále Pluska.sk.

Tomu, že by za vraždami mohla být mafie, nasvědčuje nejen to, že o ní Kuciak v poslední době psal, ale také skutečnost kolem těl byly údajně vyskládané nábojnice. "Je to určitý vzkaz a výstraha, že i ostatní mohou takhle skončit,"uvedl pro Nový čas bývalý kriminalista Jozef Vachálek.

Šéfredaktor serveru Aktuality.sk, pro který Kuciak pracoval, to ale popírá. "Víme od policie, že tam nebyl žádný vzkaz od mafie, nějak rozmístěné náboje. Byly tam vystřílené nábojnice i nevystřelené náboje, ale nejpravděpodobněji proto, že měl (vrah) problém s dobíjením pistole a náboje mu vypadávaly, když přebíjel. Nebyl to odkaz ve smyslu „zabijeme další“," řekl serveru iDnes.cz. Na zdroj z prostředí policie se ale odvolával i server Pravda.sk, který o nábojích na místě činu hovořil jako o vzkazu.

Další nezdopovězenou otázkou je, jak se vrah dostal do domu. Zdá se, že ho dovnitř vpustil sám Kuciak. Vyšetřovatelé totiž podle televize JOJ našli na místě činu tři šálky. Mladý pár si tak chtěl vypít nebo vypil s hostem kávu, pravděpodobně se tedy návštěvy nebáli a chovali se k ní vstřícně. Pachatel mohl do domu přijít samozřejmě až po této návštěvě, policie však nenašla žádné stopy po násilném vniknutí a nehovoří ani o žádných svědcích, kteří by v domě byli naposledy.

Původně slovenská média uváděla, že vrah za sebou dům zamkl. Vycházela z toho, že si policisté museli na místo pozvat hasiče, aby dům otevřeli. Podle JOJky však šly dveře jen špatně otvírat a byly odemčené.

Světlo do případu by mohly vnést kamery, které jsou v obci Velká Mača a dokonce přímo v ulici, kde pár bydlel, rozmístěné.

