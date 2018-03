Dceru jí chladnokrevně popravili i s nastávajícím zetěm. To vše zřejmě proto, že byl slovenský investigativní novinář Ján Kuciak (†27) na stopě něčemu, co se nemělo dostat na světlo světa. On i jeho vyvolená Martina Kušnírová (†27) byli chladnokrevně zastřeleni u sebe doma. Matka zavražděné ženy promluvila o útrapách, které nyní prožívá.

Zlatica Kušnírová teď netouží po ničem jiném než vidět svou dceru. „Chci se dotknout Martinky. Je to moje dítě. Ať vypadá, jak vypadá, to je jedno. Také pohladím i Janka. Já jsem ho nevnímala jako zetě, ale jako syna,“ řekla zarmoucená žena webu Pluska.sk. Těla však stále pozůstalým ještě nevydali. Zavražděná Martina byla oporou pro Zlatici.

Matka se spoléhala, že se o ni s láskou postará ve stáří. „Bylo to výborné děvče. Spolu s Jankem byli mými nejlepšími přáteli. S nimi jsem se radila, každý problém s nimi řešila. Byli to moudří, inteligentní lidé, kteří se nebáli ani fyzické práce. Uklidňovali mě, když jsem se bála stáří a říkali: Neboj, my se o tebe postaráme,“ vzpomíná s pláčem.

Video Italská mafie, Ferrari v obýváku a spojení s vraždou novináře? To vše policie prověřuje. - TV JOJ 360p REKLAMA

Utrápená matka říká, že nejde vyjádřit, jak moc těžké chvíle prožívá. Martině bylo 15 let, když zemřel její otec. „Těžko jsme to snášeli, těžce jsme to nesli finančně. A teď toto,“ pokračuje Zlatice. Neustále se o Martinu i Janka bála, ale zároveň na ně byla pyšná. „Byli inteligentní, dosáhli vynikajících studijních výsledků. Martina se mě často ptala, zda jsem ráda, že budu mít tak šikovného zetě, novináře,“ vypráví smutným hlasem.

„Když něco zveřejnil, hned na to upozornila. Hodně jsem se radovala z jeho článků. Děkovala jsem mu za to, že je tak šikovný, on mi odpověděl, že je to jeho práce a povinnost a že nemusím děkovat,“ dodala. 12. října oslavovali Jankovu promoci, když skončil doktorandské studium. Když se uvolnila atmosféra, Janko se slzami v očích přiznal, že mu vyhrožují, že byl na policii a nikdo to neřeší.

Vadala z Kuciakova článku má vazby na mafii. Podniká i v Česku

Přesto zamilovaný pár Zlatici tvrdil, že se nemá čeho bát. „Janko mi říkal – teto, maximálně mi hrozí trestní oznámení a to se dá vždy uhrát. A Martinka na to: Mami, nejsme v Americe, nic nám nehrozí. Nic se nestane. Dívej se na méně filmů, méně kriminálek a budeš klidnější. A vidíte, jak to dopadlo,“ smutní Zlatice. Podle jejího názoru to byla jednoznačně politická vražda.

„Můžou si ti policajti vyprávět, co chtějí. Od první minuty, když jsem byla vypovídat v Trnavě, jsem tvrdila – je to politická vražda. Je to můj názor. A až oba pochováme, tak jim nedám pokoj, dokud se to spravedlivě nevyšetří,“ prohlásila rezolutně. Naposledy mluvila Zlatica s dcerou ve středu, potřebovala pomoc k přípravě oslav první písemné zmínky o obci Gregorovce. Ještě mi měli volat ve čtvrtek večer, ale to už nezvedala telefon ani ona, ani on. Dojemná zpověď matky popravené Martiny (†27), která chodila s novinářem Jánem (†27): Měla jsem o ně strach

„Volala jsem jim oběma dvakrát. I bratři volali, nic. Podívali jsme se, zda nejsou přihlášení na sociální síti, potom už byli nedostupní. Měli jít na výuku, nechtěli jsme je příliš vyrušovat, aby zase neměli pocit, že je atakujeme nebo že je burcujeme,“ pláče nešťastná matka. Když nezvedali telefon ráno ani večer, nereagovali na SMSky, ohlásila to Zlatica policii.

„Od pátku už měli nedostupné telefony. V neděli mi zavolala Jánova máma, dohodli jsme se, že ještě budeme zkoušet. Večer mi volala, že ona to už vzdává, já jsem měla zlý pocit. Tehdy jsem zalarmovala policii,“ dodala. Bohužel se její zlá předtucha naplnila. V neděli okolo půlnoci objevili policisté těla nebohých v jejich domě ve Veľkej Mači u Nitry. Martina ležela v kuchyni a měla prostřelenou hlavu, Ján byl v obýváku s prostřeleným hrudníkem.