Soud odpustil vězni trest smrti: Je hluchý, slepý a nepamatuje si, za co ho odsoudili

Na popravu tak vězeň čeká již 33 let. Popraven měl být na začátku března. Smrti zabránil Vrchní soud Spojených států. Popravit Vernona by totiž bylo nelidské. „Popravit Madisona by bylo v rozporu s osmým bodem americké ústavy,“ řekl jeden z alabamských právníků.

Hluchý, slepý, nemocný

Vernon během svého pobytu v nemocnici ohluchnul, oslepl a ještě se projevila stařecká demence. Vrah si dokonce nepamatuje, za co je ve vězení. Během soudu vyšlo najevo, že Vernon již není schopný ani chodit. Jediný s kým si povídá, je on sám.

Vernonovi právníci poukazují na smutný fakt, že pokud by vrah šel na smrtící injekci, měl by za ni ještě kvůli jeho stavu zaplatit. „Vždyť by to pro něj bylo vysvobození,“ křičelo se u soudu.

Žádný svatoušek

Madison přitom není žádný svatoušek. Trest smrti za zabití policisty bylo jen poslední kapkou v moři jeho kriminálních činů. Pár let před tím zabil svoji přítelkyni. Téměř od dětství bral a prodával drogy. Vernon pravděpodobně ve věznici dožije.