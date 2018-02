Šokující detaily z popravy novináře: Přítelkyně se snažila utéct vrahům

Podle informací deníku Pravda.sk vše nasvědčuje tomu, že byl zamilovaný pár přepaden a pak krutě popraven. Martina se ze všech posledních sil snažila dostat z domu, ale byla chycena a střelena do hlavy.

„Považuji za osobitě složité se vyjadřovat k tomuto tématu. Došlo pravděpodobně k úkladné dvojnásobné vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho družky Martiny Kušnírové, ostře odsuzuji tento čin,“ řekl prezident policejního sboru Tibor Gašpar.

Tomu, že jde o čin mafie, nasvědčuje i to, že byly vyskládány u místa tragédie nábojnice a kameny vyskládané v ulici, kde k popravě došlo. V překladu to znamená, že by se případem, kterým se Kuciak zabýval, neměl již nikdo další zabývat. Jinak ho čeká stejný osud.

K nálezu mrtvol došlo poté, co se matka Martiny nebyla schopná se svou dcerou spojit. Zavolala proto policii. Strážci zákona pak našli dvě mrtvoly. Kuciakovi již předtím vyhrožovali.

Kuciak se o svůj život začal nejspíš bát poté, co zjistil, že jeho články o kontroverzním podnikateli Mariánu Kočnerovi nezůstávají bez odezvy. Na Facebooku mu totiž neznámý člověk začal vyhrožovat, že na něj najde špínu. Výhrůžky přitvrzovaly a tragický konec mladého člověka je velmi smutný.

Novinář Kmenta o popravě slovenského kolegy: Stopa vede do Česka?!