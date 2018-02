Novinář Kmenta o popravě slovenského kolegy: Stopa vede do Česka?!

"Do vyšetřování případu vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka se zapojila i česká policie. Potvrdily mi to policejní zdroje," uvedl Jaroslav Kmenta. Podle něj jde o vyřízení žádosti o spolupráci. "Nejde o podezření, že by vrah pocházel z Česka, nebo že by sem mířila hlavní větev vyšetřování," upřesnil Kmenta.

Důvodem je skutečnost, že s Českem byla výrazně spojena činnost oběti. "Kuciak totiž spolupracoval s Českým centrem pro investigativní žurnalistiku. Tato organizace je zapojena do mezinárodní sítě investigativních novinářů z USA, Velké Británie či Německa. Tito zahraniční žurnalisté se před několika lety dostali k materiálům známým jako Panama Papers, což jsou údaje o firmách a lidech, kteří si "ulívali" peníze do zahraničí do daňových rájů," vysvětlil Kmenta.

Kriminalisté mohou od českého centra, které analyzovalo uniklé bankovní informace i pro Slovensko, získat cenné informace a dostat se na stopu Kuciakových odhalení. "Jako jednu z možných verzí teď slovenská policie vyšetřuje, že vražda mohla souviset právě se sérií reportáží Jána Kuciaka, jejíž původ je v uniklých dokumentech Panama Papers. Kuciak s českým centrem úzce spolupracoval. Od uniklých bankovních databází se dostal na jména a firmy, které souvisely s vlivnými slovenskými podnikateli," uvádí český novinář.

Připomněl také podobný osud maltské novinářky Daphne Caruanové Galiziové, kterou loni v říjnu zabila bomba v jejím autě. I její smrt totiž mohla souviset s kauzou Panama Papers. S daňovými úniky totiž spojila samotného premiéra ostrovní země.

Kuciak se jako reportér online portálu Aktuality.sk věnoval kromě jiného podezřením z daňových podvodů, které se týkaly i lidí označovaných za blízké vládní straně Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica. Psal také o kontroverzním podnikateli Mariánu Kočnerovi, který ho prý zastrašoval.

Loni Kuciak na sociální síti podle médií napsal, že na Kočnera podal trestní oznámení a že ani po 44 dnech nebyl případ přidělen konkrétnímu policistovi. Policie oznámení uzavřela s tím, že nešlo o trestný čin a ani o přestupek.

V souvislosti s kauzou Panama Papers Kuciak spojil například podnikatele Ľuboše Vargu. Další texty měly vyjít letos.

Kdo je Jaroslav Kmenta

Jaroslav Kmenta (49) je investigativní novinář a spisovatel, který v současnosti působí v časopise Reportér. Zabývá se odhalováním korupce, propojení politických, podnikatelských a mafiánských kruhů. Je autorem knih Kmotr Mrázek, Padrino Krejčíř, Svědek na zabití nebo Boss Babiš.

