Dům na Vysočině je prokletý: Dva umlácení muži, zastřelená manželka, sebevražda a tragédie syna

Násilí plodí násilí. Toto rčení by se dalo přesně přiřadit k domu v Otíně na Vysočině - od roku 1945 do roku 1993 zde násilnou smrtí zemřeli již 4 lidé a teror v domě, o kterém místní tvrdí, že je prokletý, nekončí...

V Otíně na Jihlavsku žije jen osmdesát lidí, možná i proto se legenda o prokletí domu číslo 11 přímo ve středu města tak pevně ujala. Od konce 2. světové války zde násilnou smrtí zemřeli 4 lidé - tři z toho byli zavražděni.

První obětí byl v červnu roku 1945 Martin Jeřábek, který přišel o život při odsunu. Do domu tehdy vtrhly revoluční gardy. "Všechny nás vyhnali ven a on se bránil snad, tak ho roztloukli úplně a před vratama ho zastřelili," popsal reportérovi pořadu Očima Josefa Klímy synovec prvního zavražděného Josef Máca.

Povídá se, že Jeřábek před smrtí dům, o kterém tušil, že si ho zabere někdo z gardistů, proklel. První z obyvatel domu Stanislav Z. pak přišel tragicky o syna, další neštěstí na sebe nechá čekat až do listopadu roku 1991, stane se ale přímo v domě!

Do domu se vloupal 18letý soused Martin H., aby zde nakradl cennosti. Jenže majitel Stanislav se vrátil příliš brzy domů. Martin ho ubil násadou od krumpáče a z domu si podle Deníku odnesl 50 korun a tranzistorové rádio. Byl za vraždu odsouzen na 12 let. Do Otína se po propuštění vrátil.

Do domu se pak nastěhovala Stanislavova dcera Jitka s manželem Františkem a čtyřmi dětmi. Z domu se velmi často ozýval křik hádky - František manželku podezříval z nevěry. V listopadu roku 1993 hádky vyvrcholily a František zastřelil Jitku a pak i sebe.

Jejich těla našel tehdy 16letý syn Jindřich, kterého otřesný zážitek jako by poznamenal - jeho rejstřík trestů čítá hned několik záznamů za loupeže, krádeže a v závěru i domácí násilí!

Po posledním pobytu ve vězení za loupež se nastěhoval do prokletého domu, kde žil se sestrou, jejím manželem a jejich dcerou. Měsíce je psychicky a fyzicky týral - dokonce jim přikládal pistoli k hlavě nebo nůž k tělu...

Jindřich nakonec skončil ve vězení a oddechnout si mohl i propuštěný vrah Martin, kterému Jindřich vyhrožoval, že pomstí smrt svého dědy Standy. Ani tím ale prokletí domu nekončí. Současní obyvatelé domu jsou podle místních ve finanční tísni, a tak nenápadně okrádají své sousedy, ti to kvůli jejich situaci trpí. "Je to prokletý ta chalupa, to patří zbourat," uzavřel pamětník Máca.