Ivanka Trump šokuje svět: Učitelé ve školách by měli být ozbrojení

Během nedělního rozhovoru se stanicí NBC se Ivanka Trump zmínila, že ozbrojení učitelé by mohli být jistou pojistkou proti podobným masakrům jako na Floridě. Sama však neví, jak by takové ozbrojování v praxi fungovalo: „Abych byla upřímná, nevím, jak by se to řešilo. Zřejmě by musel existovat hodně vysoký standard pro učitele, kteří by zbraň na ochranu svých žáků vlastnili.“

Názory se různí

S ozbrojováním učitelů přišel jako první Donald Trump, který ve středu přinesl tento kontroverní návrh zákona. Když na svém Twitteru tuto možnost zmínil poprvé, rozvířil debatu, do které se k dnešnímu dni zapojilo několik desítek tisíc diskutujících.

Podle mnohých je to skvělý nápad. Druhá polovina diskutujících poukazuje na naprostou nesmyslnost. „Ve školách již máme bezpečnostní brány, sekuriťáky a další ochranu, a přesto se najde další případ masové střelby. Ozbrojení učitelů nepomůže ničemu, jen tomu, že se ke zbraním mohou dostat neoprávnění lidé,“ řekla v diskuzi JParker.

Jaká dcera, takový taťka

Dcera Ivanka Trump plně stojí za tímto názorem. V nedělním rozhovoru, který proběhl v Pchjongčchangu, popsala, jak by to vypadalo v praxi. „Zbraň by vlastnili učitelé, kteří by prošli ročním školením. Jednalo by se o určitý typ zbraně. Ti, kteří by uspěli, získají další bonusy v podobě zvýšené mzdy,“ vysvětlila Ivanka.

Otec i dcera se shodují, že ozbrojit učitele by bylo mnohem levnější a efektivnější než platit a najímat specializované strážce škol.

Lidé se bouří. S vyjádřením Ivanky Trumpové a jejího otce příliš nesouhlasí. Údajně je v roli ozbrojení přes 650 tisíc učitelů. Mnohým to přijde jako nereálný scénář. Datum jednání o návrhu zákona ještě není přesně stanoven.