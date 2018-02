Muž, který v Británii ubodal Čecha Marka: Dostane se na svobodu?

Gallagherovi bylo pouze 18 let, když mu soud v roce 2006 uložil doživotní vězení za vraždu jednadvacetiletého českého občana. Ten přišel o život krátce poté, co přijel do Skotska pracovat na farmě jako sběrač plodin. Gallagher byl od té doby odsouzen za devět jiných trestných činů, kterých se dopustil už ve vězení, včetně napadení, vandalismu a žhářství. V roce 2016 se například svlékl do trenek a polil dětským olejem, aby "klouzal" a aby ho dozorci nemohli chytit a převézt do jiného vězení.

Gallagherovi právníci se nyní obrátili na skotskou komisi, která se zabývá přezkoumáváním kriminálních případů. Tvrdí, že v lednu 2016 se k činu přiznal nejmenovaný jedinec. Své přiznání ale později odvolal a loni v září úřady rozhodly, že věcí se není třeba dále zabývat. Komise má o případném obnovení kauzy rozhodnout příští měsíc.

List The Sunday Times nicméně připomíná, že Gallagher se k zabití Čecha ranou nožem do srdce přiznal, tvrdil ale, že se tak stalo v sebeobraně.

Gallagher musí podle verdiktu z roku 2006 strávit za mřížemi nejméně 15 let; o milost může požádat nejdříve v roce 2021.