Čech se kvůli fotce zřítil v Thajsku ze skály: Kamarádi ho hájí proti útokům na internetu.

K nehodě došlo v pátek na thajském ostrově Koh Samui u vodopádu Bang Khun Sri. Podle místních médií se Jirka (†32) chtěl u krásného úkazu vyfotografovat, jenže vlezl až za lano s cedulemi zakazujícími vstup. Jediný osudný krok mu rozhodil rovnováhu a on se zřítil do 30metrové hloubky. Byl na místě mrtvý...

"Může si za to sám přece jen. Když je tam upozornění a on tam stejně leze, není se čemu divit," kritizovala na Facebooku Lucia. "Opravdu se projevila debilita a debilní komentáře. Mohlo se to stát každému z nás. Bohužel stalo se, byli jsme tam s ním a byla to vteřina. Prosím o trošku lidskosti ve vašich komentářích!!!!! Neudělal to ani kvůli nějaké fotce, ale bohužel stalo se," napsal v odpovědi jeho kamarád Tomáš.

Jirka zemřel v thajském vodopádu: Tragédie kopíruje smrt reprezentanta Dubovského

"Hej lidi, umřel nám kamarád a my jsme pořád tady. Nikdo nebyl ožralej, stalo se neštěstí, chápete to? Byl to hodnej člověk, tak mějte prosím trochu úcty, děkujeme," hájil Jirku Pavel.

"Když je fotka důležitější než život," podotkla Nikola. "Vůbec nevíte, o čem píšete, byla jste tam? My ano a bylo to neštěstí, byl to náš kamarád a my byli s ním. Tak važte slova, slečno!!!!!!!" rozčiluje se nad komentářem Kamila. "Byla to nešťastná náhoda," dodala.

„Slezli jsme k němu dolů a to ještě žil. Asi patnáct minut jsme se ho pokoušeli resuscitovat, ale bohužel...,“ citují thajské servery 30letou Romanu. Přivolaní záchranáři pak Čechovo tělo vyzvedli až po dlouhých pěti hodinách, jednak jim dlouho trvala cesta, pak ještě museli zkonstruovat improvizovanou lanovku... Tělo rodáka z České Lípy pak převezli do nemocnice Samui, kde bude provedena pitva.

Jiří (†32) zemřel v Thajsku. Zřítil se ze srázu u vodopádu