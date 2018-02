Před třemi lety vystřílel psychicky nemocný restauraci v Uherském Brodě: Krvavá Družba změní tvář

Střelec byl podle odborného posudku psychicky nemocný. Než zaútočil, obešel ve městě několik restaurací. Vybral si Družbu. Bylo zde nejvíce plno. Vzápětí změnil životy desítkám lidí. Místní, ale i návštěvníci města, kteří prochází okolo budovy smrti, mají dodnes nepříjemný pocit. Firma Borák Development, která dům koupila, to chce ale změnit.

Odlehčená budova

„Čekáme už na poslední souhlas ke stavbě. Od června bychom mohli zahájit finální část. Objekt chceme kompletně vizuálně změnit. Vytvořit designovou budovu s dřevěným obložením, aby působila odlehčeně a hlavně příjemněji než dosud. Hotovo by mělo být koncem letošního roku,“ řekl Blesku marketingový manažer společnosti Roman Taťák (39).

Kanceláře, obchody

V přízemí se stále počítá s prodejnami. Původně zde byla zamýšlena i kavárna. „Nyní to není rozhodně aktuální. Někdy v budoucnu to ale nelze vyloučit,“ pokračoval Roman Taťák. V prvním patře, kde byla restaurace, bude 380 m2 kancelářských ploch. „Polovinu bude využívat naše firma, zbývající nabídneme k pronájmu,“ dodal manažer.

„Je to už za mnou a nechci se k tomu vracet. To místo se snažím nevnímat,“ reagovala kuchařka Ivana (44). Ta otevřením dveří restaurace zachránila životy šesti lidem, kteří z místa střelby utekli přes kuchyni ven. „Dodnes tam nebyla. Když náhodou jedeme kolem, nedívá se tam. Ten dům je pro ni stále katastrofa. Má to v hlavně vryté a nejde to jen tak smazat,“ dodal její manžel. „To, že se fasáda celá změní, bude jen ku prospěchu všech obyvatel. Budou ji vnímat přece jen trochu jinak,“ dodal.

Bývalá učitelka Jana (76): Vždy mě bodne u srdce

„Vzpomenu si na to pokaždé. Byla to ohromná tragédie. Zahynuli tu od mé přítelkyně dcera a člověk, s kterým jsem se denně potkávala. Když si na to vzpomenu, vždycky mě bodne u srdce.“

Dobrý krok

A co na změnu říká starosta města Patrik Kunčar (44)? „Přál jsem si, aby budova i okolí co nejméně připomínaly tuto hroznou událost. Je to určitě cesta správným směrem. Zapomenout se ale nedá. Oběti nám připomíná malé pietní místo,“ konstatoval.