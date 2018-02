Krásná blondýna si vydloubla oči před kostelem. Hlasy jí šeptaly, že to musí udělat, aby šla do nebe

Tento šílený příběh není z filmového hororu. Ve skutečnosti se odehrál v Andersonu ve státě Jižní Karolína. Mladá a krásná dívka Kaylee Muthart (20) si zde vydloubla před místním kostelem vlastní oči. Hlasy jí totiž našeptávaly, že musí obětovat zrak, jinak nepůjde do nebe.

Kaylee byla totiž pod vlivem metamfetaminu. Kvůli drogám si myslela, že jí hlasy našeptávají, že musí obětovat vlastní oči, aby se dostala do nebe. Hrozný čin tak provedla přímo před kostelem.

Po incidentu přišla o zrak. „Nedokážu popsat ten pocit, když jsem se dozvěděla, co se stalo. Bylo to děsivé. Naprostý teror,“ vypověděla maminka Katy Tompkins o tom, co prožila.

„Byla jsem věčná, že je naživu, ale věděla jsem, že s ní není něco v pořádku. Myslela si, že je svět vzhůru nohama,“ dodala matka. Dívka se nyní musí učit, jak žít bez zraku. Matka vybírá na internetu peníze na výcvik slepeckého psa pro ni. Případ pašeračky Terezy H. (21): Maminka promluvila o rodinných problémech!

