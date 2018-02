Vlčák hrdina zachránil svého páníčka před lupiči: Pes za něj schytal tři kulky

Je to opravdový chlupatý hrdina! Tříletý německý ovčák Rex zachránil svého páníčka Javiera Mercada (16), když se k němu domů ve washingtonském Seattlu vloupali lupiči. Při záchraně jeho života byl vážně zraněn.

Když lupiči vtrhli do rodinného domu, schoval se Javier do šatníku. Rex mezitím zaútočil na kriminálníky, kteří ho zbili, až byl do krve. Poté ho jeden z neřádů třikrát střelil. Rexova vůle ochránit svého páníčka a žít ale byla silnější než cokoliv jiného. Hafan přežil.

Zvíře bylo postřeleno do krku, nohy a kolene. „Můj synovec byl ochráněn svým věčným kamarádem,“ napsala chlapcova teta Susy Cadena na stránce GoFundMe, kde rodina vybírá peníze na účet za Rexovy operace. Po nich by se měl pes zotavit, ale následky zranění si ponese celý život.

„Kulka prošel skrz naskrz Rexovým krkem. Zůstaly v něm ale její fragmenty,“ řekla Javierova matka. Policie nyní vyšetřuje případ a pátrá po dotyčných lupičích. Vyšetřovatelé zatím ale nemají žádné vodítku, proč se lupiči zaměřili zrovna na dům Javierovy rodiny.

