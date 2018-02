Deset let od vraždy Ireny Neffové: Slavný otec popsal její poslední minuty!

Dcera slavného spisovatele Ondřeje Neffa měla koncem února odejít z domova a zmizet. Manžel tehdy srdceryvně prohlašoval, že nechápe, jak mohla opustit jeho a jejich tehdy osmnáctiměsíční dcerku Dominiku. Do pátrání se zapojila celá republika. Bezesporu se jednalo o jeden z nejsledovanějších případů české kriminalistiky.

Krutá smrt Ireny Neffové (†27): Nefér rozsudek! Vrah dostal míň než silniční pirát

Smutný a zlomený manžel

Plakáty zmizelé Ireny Neffové (†28) visely po celé Praze. Text, který na nich nechal vepsat, chytal za srdce. „Prosím o pomoc při hledání mé ženy Ireny Neffové. Z domova odešla ráno v neděli 24. února 2008 a od té doby ji společně s 18měsíční dcerou Dominikou postrádáme. Nevrátila se, ani od ní nemáme žádné zprávy. Prosím všechny, kdo ji viděli kdekoliv a kdykoliv od toho nešťastného rána, aby mi podali zprávu,“ žádal veřejnost Novák, který si tehdy jako jeden z mála vzal příjmení své manželky. Údajně se tak se slavným příjmením cítil výjimečně.

Vraha Neffovy dcery pustí dřív kvůli chybě patologa? Jeho verdikt nešlo přezkoumat

Otec, spisovatel Ondřej Neff tomuto divadélku nevěřil. Jeho obavy se začaly naplňovat. Tehdy během jednoho rozhovoru pro MF Dnes popsal, jak mu do sebe začalo vše zapadat: „Irena měla odejít v neděli odpoledne cvičit a už se nevrátit. To byl šok. Irena byla vzorná matka, neopustila by dítě ani na hodinu, aniž zajistila hlídání.“

Lži, lži a zase lži

Manžel tvrdil, že veškeré osobní věci i Irena nechala doma, včetně telefonu. I policii se tato verze přestala zdát pravděpodobná, a tak se pustili do rekonstrukce možného zmizení. Kamerové záznamy z ulice blízko údajného fitcentra odhalily krutou pravdu. Irena ve fitku vůbec nebyla.

Kriminalisté čím dál tím více přestávali věřit verzi s odchodem z domu. Vyslechli tedy Ireninu psycholožku. Chtěli vědět, jak na tom Irena byla. Ta jim prozradila klíčovou informaci. Irena a Robert spolu měli obrovské spory, včetně fyzického násilí. Chtěla se s ním rozvést.

Brutální vražda zámožné rodiny: Nafingovala ji policie, aby nachytali vraha!

Po čtrnácti dnech se přiznal

V noci z 12. na 13. března se Robert při výslechu na policii přiznal. Irenu prý uškrtil ve zkratu. Během soudu se poprvé veřejně rozpovídal o průběhu vraždy.

Video Dcera slavného spisovatele zavražděna: Deset let od vraždy Ireny Neffové. - 360p REKLAMA

„Odešel jsem do ložnice, kde jsem pracoval na laptopu. Pokračovala v urážkách, snažila se mi vzít počítač a začali jsme se strkat. Přitom mi řekla: tak mě tady třeba zabij. Chytil jsem ji pravou rukou kolem krku do kravaty a pevně jsem ji stiskl. Jak dlouho jsem ji takhle držel, nevím. Přestala se hýbat. Pak jsem uviděl na její tváři krev, zpanikařil jsem. Přetáhl jsem ji do obýváku. Ještě se hýbala, tak jsem jí uvázal kolem krku napájecí šňůru od videa, hodně jsem ji utáhl,“ vypověděl manžel.

Pět lidí a vlčák skončili na Silvestra s kulkou v hlavě. Bulharsko je v šoku

Tělo pohřbil v křivoklátských lesích. Oblečení vyhodil do popelnice. Před zasypáním jí ještě sebral svatební prsten.

Otec teskní i po deseti letech

„Usedněte do zubařského křesla, otevřete ústa a požádejte přítele zubaře, aby vám z pokusných důvodů zavrtal do nervu a dělal to bez přerušení osm minut. Jenže patrně by se dostavil šok z bolesti a ten by vás od utrpení odřízl. Dušení je mimořádně drastický způsob umírání. Úzkost a stres z nedostatku vzduchu patří k nejsilnějším a psychická bolest je horší než fyzická. S tou moje dcera odcházela ze života,“ hněval se na svém webu Ondřej Neff. Autor světového bestselleru Tma ztrátu dcery nemůže odpustit.