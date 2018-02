Smrt tří mladých lidí při nehodě na Litoměřicku: Řidičku Simonu obvinili. Hrozí jí 6 let

Parta mladých (17 až 26) se podle místních byla společně bavit, nad ránem se pak vracela zpět do Drahobuze na Litoměřicku. Řídila Simona P. (19). Nepila, ani nejela rychle. Auto přesto vyjelo mimo silnici a narazilo do stromu. Nehoda skončila tragicky. Na místě byli tři mrtví. Policie nyní Simonu obvinila za usmrcení z nedbalosti.

Loni v září na silnici z Úštěku do Zimoře projela Simona mírnou zatáčkou, pak ale náhle na rovném úseku vjela na krajnici, projela příkopem a narazila do stromu. Její kamarádka Hanka, která seděla na místě spolujezdce, zemřela, stejně jako dva mladíci, kteří byli vzadu. Sama řidička byla těžce zraněna.

Až šest let v chládku

„Za usmrcení z nedbalosti jí hrozí až šest let vězení,“ řekla dnes ČTK litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová. Podle dopravních policistů dívka nejela nijak rychle, nebyla pod vlivem alkoholu. Nehoda je o to tragičtější, že celá posádka ve věku 17 až 26 let pocházela z jedné obce.

Policie si nechala zpracovat několik posudků. „Dotyčné bylo sděleno obvinění pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. Předběžnou příčinou dopravní nehody je vyjetí mimo komunikaci," uvedla Kofrová s tím, že škoda byla vyčíslena zhruba na 50.000 korun. Sama Simona přitom po nehodě skončila s těžkými úrazy ve vinohradské nemocnici v Praze.

