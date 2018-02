Muž napadl opraváře topení a dal se na útěk: Zásah policie natočila kamera!

Děsivý den pro dva opraváře topení. Nejdříve slovně a poté i fyzicky je napadl muž. Proč to udělal, zatím nikdo neví. Agresor se dal okamžitě na útěk. Dlouho však neunikal.

Schovával se v křoví

Hlídka vyjela na místo, kde k napadení došlo. Muž se měl schovávat ve sklepě, tam ho již bohužel nenašli. Během pár sekund však u zadního vchodu uviděli muže, který odpovídal popisu a při pohledu na strážníky začal prchat.

Pokusil se ukrýt v křoví, když ani to nepomohlo, rozběhl se skrz frekventovanou silnici. Zde ho muži zákona dopadli.

Ozbrojený lump

Policisté muže zadrželi. Při prohledávání osobních věcí nevěřili vlastním očím. Muž byl ozbrojený. Ze vzduchové pistole si vyrobil malorážku. U sebe měl i prázdné nábojnice. Případ je nyní na začátku šetření. Muži zákona budou zkoumat i to, co se stalo s prázdnými náboji a co vše může mít agresor na svědomí.